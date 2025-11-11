Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nawada election 2025 phase 2 voting : डीएम व एसपी ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण, 101 वर्षीय महिला ने किया मतदान

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 Voting नवादा में 2025 के चुनावों के दूसरे चरण के मतदान के दौरान डीएम और एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान, अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया की निगरानी की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एक 101 वर्षीय महिला ने भी मतदान किया, जो लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नवादा। Bihar Election 2025 Phase 2 बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी रवि प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने संयुक्त रूप से राजकीयकृत मध्य विद्यालय माफी स्थित मतदान केंद्र संख्या 172, 173, 174 एवं 175 का निरीक्षण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निरीक्षण के दौरान मतदान शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो रहा था। अधिकारियों ने मतदाताओं से बातचीत कर मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

    मतदाताओं ने बताया कि केंद्रों पर पेयजल, छाया, रैंप सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।


    इस दौरान एक 101 वर्षीय बुजुर्ग महिला मतदाता मतदान कर बाहर निकलती दिखीं। जब जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उनसे मतदान अनुभव पूछा, तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मतदान करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार और कर्तव्य है, जिसे निभाकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा है।

    उन्होंने कहा कि केंद्र पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे मतदान करना आसान हो गया है।


    जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि हर मतदाता बिना किसी असुविधा के मतदान कर सके और मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो।