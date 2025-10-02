Language
    नवादा में श्रद्धालुओं पर बिजली गिरने से दो लोगों की मौत और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल, इलाके में मातम

    By Rajesh Prasad Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:30 AM (IST)

    नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा के कलश विसर्जन के दौरान जमुगाई नदी के पास बिजली गिरने से एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। तेज बारिश के दौरान यह हादसा हुआ जिससे गांव में शोक का माहौल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    श्रद्धालुओं पर आकाशीय बिजली गिरने पर दो की मौत, रोते बिलखते परिजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, नवादा। दुर्गा पूजा के नवमी पर्व के बाद कलश विसर्जन करने गए श्रद्धालुओं पर बिजली गिरने से गांव की एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर है। आधा दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जिले के सिरदला थाना क्षेत्र में बुधवार को दुर्गा पूजा कलश विसर्जन के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ।

    एक पेड़ पर बिजली गिरने से चार लोग बेहोश 

    बांधी पंचायत के मूर्तिया गांव से सैकड़ों श्रद्धालु कलश विसर्जन के लिए जमुगाई नदी पहुंचे थे। अचानक मौसम खराब हो गया और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। बिजली गिरने से आधा दर्जन श्रद्धालु, जिनमें बच्चे और वयस्क दोनों शामिल थे, झुलस गए।

    घायल परिजनों के साथ सदर अस्पताल पहुंचीं मीना देवी ने बताया, "जब हम नदी पर पहुँचे तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। कुछ लोग शीशम के पेड़ के नीचे खड़े थे, जबकि कुछ नदी के पास एक इमारत के नीचे। इसी दौरान पेड़ पर बिजली गिरी और चार लोग तुरंत बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाकी दो को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।"

    गौरतलब है कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने किसी तरह सभी को सिरदला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉ. उमेश कुमार शर्मा ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बाकी घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पतालों में चल रहा है।

    शोक में डूबे परिजन

    घटना की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में परिजनों की भीड़ जमा हो गई। गांव और आसपास के इलाकों में शोक का माहौल छा गया। हर कोई इस दुखद घड़ी में विलाप करता दिखाई दिया।