    नवादा में पूजा-पंडालों में बिजली कनेक्शन लेने को देनी होगी एकमुश्त राशि, रेट लिस्ट जारी

    By MANMOHAN KRISHNA Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:32 AM (IST)

    नवादा जिले में नवरात्रि के दौरान पूजा पंडालों के लिए बिजली कनेक्शन अनिवार्य कर दिया गया है। बिजली विभाग ने अस्थायी कनेक्शनों की दरें जारी कर दी हैं जिसके तहत पूजा समितियां 1 केवीए से 100 केवीए तक के कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकती हैं। विभाग आवश्यक जांच के बाद तुरंत कनेक्शन देगा और सभी पंडालों को सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।

    पूजा-पंडालों में बिजली कनेक्शन लेने को देनी होगी एकमुश्त राशि। (जागरण)

    मनमोहन कृष्ण, नवादा। जिलेभर में शारदीय नवरात्रि पर निर्मित पूजा-पंडालों में विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। बिजली विभाग ने पूजा-पंडालों के अस्थायी बिजली कनेक्शन को दर-तालिका (रेट लिस्ट) जारी कर दिया है।

    आदिशक्ति के पूजनोत्सव पर पूजा समितियां विद्युत कनेक्शन लेने का आवेदन कर सकती है। विभाग के अधिकारी आवेदन मिलते ही आवश्यक जांच पड़ताल करेंगे और अगले एक-दो घंटों में पूजा-पंडाल के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। सभी पूजा-पंडालों को न्यूनतम चार दिनों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना होगा।

    नवादा विद्युत अवर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार भारती ने बताया कि पूजा-समितियां न्यूनतम एक केवीए और अधिकतम 100 केवीए विद्युतभार(लोड) के लिए कनेक्शन ले सकती है। उन्होंने बताया कि पूजा समितियों को एक केवीए के लिए 2049 रुपये और अधिकतम एक सौ केवीए के लिए 1.03 लाख रुपये का राशि देनी होगी।

    विभाग आवश्यक औपचारिकता पूरी करके देगा विद्युत कनेक्शन

    जिला मुख्यालय में 33 पूजा समितियां देवी दुर्गा के पूजनोत्सव में जुटी है। इन समितियों द्वारा भव्य पूजा-पंडाल बनाकर महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा की पूजा की जाएगी। सप्तमी पूजा से लेकर विजयादशमी तक पंडालों में पूरे श्रद्धाभक्ति के साथ पूजा-अर्चना होती रहेगी।

    जबकि एकादशी तिथि को देव-देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। ऐसे में पूजा समितियों के पदाधिकारी पंचमी-षष्ठी पूजा तक बिजली कनेक्शन को आवेदन कर सकते हैं। विभाग आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके पूजा-पंडालों को विद्युत संबंध बहाल कर देगा।

    पूजा-पंडालों में सुरक्षा मानकों का पालन कराने पर जोर

    पूजा-पंडालों में अस्थायी बिजली कनेक्शन देने के पूर्व समिति के पदाधिकारियों को कई सुरक्षा मानकों की पूरा करने की जानकारी दी जाएगी। नवादा विद्युत अवर प्रमंडल के सहायक अभियंता प्रत्यूष कुमार ने बताया कि पूरे पंडाल में बिजली तार अच्छी गुणवत्ता के लगाने होंगे।

    कहीं भी तार नंगे नहीं रहेंगे, साथ ही बिजली कंट्रोल रूम में निर्धारित कर्मियों के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पूजा-पंडाल को बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य है। समिति के पदाधिकारी यथाशीघ्र आवेदन देकर विद्युत संबंध स्थापित करा लें।

    पूजा-पंडालों में अस्थायी बिजली कनेक्शन की दर-तालिका

    विद्युतभार (केवीए) शुल्क (रुपये)
    01 2049
    10 12576
    20 22716
    30 32855
    40 42995
    50 53134
    60 63273
    70 73413
    80 83552
    90 93692
    100 103831