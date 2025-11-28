Nawada News: नवादा में महिला की गोली मारकर हत्या, पति पर लगा आरोप; इलाके में फैली सनसनी

जागरण टीम, नवादा। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी हरदिया गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पति पर ही अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है।

मृतका की उम्र करीब 40 वर्ष बताई गई है। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच में जुट गई है। गांव वालों की भीड़ जुट गई है। सभी इस घटना से हतप्रभ हैं। पुलिस कारणों को जानने का प्रयास कर रही है।