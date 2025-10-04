Language
    Nawada News: नारदीगंज की सरकारी स्कूल पर बच्चों ने जड़ दिया ताला, टीचर पर लगाए गंभीर आरोप

    By Krishna Parihar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    नारदीगंज के हरनारायणपुर मध्य विद्यालय में एक शिक्षक के व्यवहार से नाराज बच्चों और अभिभावकों ने विरोध में विद्यालय पर ताला लगा दिया। बच्चों ने शिक्षा के अधिकार की मांग करते हुए नारे लगाए। ग्रामीणों ने शिक्षक को स्थानांतरित करने और विद्यालय के जर्जर भवन को बदलने की मांग की। सूचना मिलने पर बीईओ और अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर ग्रामीणों से बात की और ताला खुलवाया।

    नवादा की इस स्कूल बच्चों ने जड़ दिया ताला

    संवाद सूत्र, नारदीगंज। नवादा जिला अंतर्गत नारदीगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरनारायणपुर में विद्यालय के एक स्थानीय शिक्षकों के व्यवहार से नाराज स्कूली बच्चों व अभिभावकों ने विरोध में शनिवार को विद्यालय के दरवाजे पर ताला जड़ दिया।

    स्कूली बच्चों ने वर्ग कक्ष में पढ़ाई करने के बजाय हाथों में तख्ती लेकर नारा लगाते हुए विरोध जताया। इस बीच उनके अभिभावक वहां मौजूद रहे। बच्चों ने तख्तियों में लिखा- 'तालाबंदी का शौक नहीं, यह हम सब की मजबूरी है। हम सब बच्चों का नारा है, शिक्षा अधिकार हमारा है।'

    इस बीच गांव के कई ग्रामीण, शिक्षक भी वहां मौजूद रहे। पंचायत के मुखिया भी वहां पहुंचे। मुखिया दिनेश कुमार ने कहा कि ऐसे शिक्षक के व्यवहार को लेकर ग्रामीणों व बच्चों में नाराजगी है, उन्हें यहां से स्थानांतरित किया जाए। उक्त शिक्षक अलाउद्दीन हरनारायणपुर गांव के ही बताए गए हैं। 

    इस पूरे मामले में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेश प्रसाद ने कहा कि विद्यालय के एक शिक्षकों को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। इसी को लेकर लोगों ने ताला लगा दिया है। नाराज ग्रामीण वरीय अधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं।

    सूचना पर बीईओ दीपक कुमार, प्रखंड लेखापाल संजीव रंजन, बीआरपी आनंद कुमार समेत अन्य पहुंचे, और विद्यालय प्रधान व ग्रामीणों से बातचीत कर विद्यालय में जड़ा ताला खोला गया। उसके बाद बाहर रहे शिक्षक व छात्र अंदर पहुंचे। तब 11 बजकर 22 मिनट में प्रार्थना शुरु हई।

    इस बीच ग्रामीण रजनीश कुमार, श्रवण कुमार कुशवाहा, राजकुमार, विरेंद्र कुमार ने कहा कि एक स्थानीय शिक्षक का व्यवहार उचित नहीं है।

    इसके साथ ही ग्रामीणों ने विद्यालय के जर्जर भवन की जगह नया भवन बनाने की मांग की। साथ ही विद्यालय का खेल मैदान को व्यवस्थित कराने की मांग की। इस विद्यालय में कुल दस शिक्षक कार्यरत हैं।