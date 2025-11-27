शादी के इरादे से भागे नाबालिग की पुलिस हिरासत में मौत, आत्महत्या या हत्या पर जांच शुरू
एक नाबालिग लड़का, जो शादी करने के इरादे से भागा था, पुलिस हिरासत में मृत पाया गया। पुलिस आत्महत्या या हत्या की संभावनाओं पर जांच कर रही है। लड़के के परिवार ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने आरोपों से इनकार किया है। पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि मामला संवेदनशीलता से भरा हुआ है।
जागरण संवाददाता, नवादा। जिले के काशीचक थाना में एक नाबालिग लड़का के मौत पर स्वजन की हंगामा शुरू हो गया है। मौके पर पुलिस जिले के आला अफसर व चार-पांच थाने की पुलिस पंहुचकर मामले से निपटने की तैयारी में है।
बताया जा रहा है कि बौरी गांव निवासी युवक सन्नी कुमार की थाना में पुलिस अभिरक्षा में मौत के बाद समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर स्वजन व ग्रामीण की भीड़ अधिक संख्या में जमा है।
लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा रहें हैं कि थाना में होने के बाद भी दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा पीट -पीटकर कैसे मार डाला। हालांकि पुलिस ने इसे आत्महत्या बता रही है। मामला जो भी है, जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। हर बिंदु पर जांच की जा रही है।
पुलिस अभिरक्षा में मौत पर सवाल
वहीं थाना परिषद में लगे सीसीटीवी कैमरे से मामले की उजागर हो सकती है। थाना कैंपस में पुलिस की अभिरक्षा में किसी की मौत होना पुलिस के लिए अच्छी खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि दो नाबालिग किशोर एवं किशोरिया ने शादी की इरादे से दो दिन पहले घर से दोनों भागे थे। जिसकी जानकारी स्वजन द्वारा थाने में दी गई।
जिस पर पुलिस ने दोनों को पकड़ कर थाना बुधवार की शाम को लाया। लेकिन थाना आने के बाद लड़का के मौत थाने में हो गई। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है मौत कैसे हुई। पुलिस अधिकारियों के द्वारा मौत कैसे हुई इसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है।
