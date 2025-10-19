Language
    नवादा में कट्टा तानकर धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

    By Manoj Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:34 PM (IST)

    नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक को कट्टा तानकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गोरेलाल चौहान नामक व्यक्ति जब मोबाइल चला रहा था, तब विकास कुमार ने उससे गाली-गलौज की और कट्टा तान दिया। हाथापाई में कट्टा छीनने के दौरान गोली भी चली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामला दर्ज कर लिया है।

    कट्टा तानकर धमकी देने वाला गिरफ्तार

    संवाद सूत्र , अकबरपुर ( नवादा)। अकबरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर कुम्हार बिगहा गांव में कट्टा तान कर जान मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। मामला शुक्रवार की शाम उस वक्त अफरातफरी मच गई जब मिठेपुर गांव निवासी एक युवक ने रिवाल्वर तानकर जान से मारने की कोशिश की। 

    मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम लक्ष्मीपुर कुम्हार बिगहा निवासी गोरेलाल चौहान (उम्र 39 वर्ष, पिता रामधनी चौहान) शाम के समय पुल के पास मोबाइल चला रहे थे। इसी दौरान मिठेपुर गांव निवासी विकास कुमार (उम्र 25 वर्ष, पिता जग्गू चौहान) मोटरसाइकिल से पहुंचा और बिना वजह गाली-गलौज करने लगा।

    देसी कट्टा निकालकर तान दिया

    विरोध करने पर विकास वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर मोटरसाइकिल से लौटा और अपने जूते में छिपा देसी कट्टा निकालकर गोरेलाल पर तान दिया। बताया जाता है कि गोरेलाल ने हिम्मत दिखाते हुए झपट्टा मारकर कट्टा छीन लिया। इस दौरान दोनों में धक्का-मुक्की हुई और कट्टे से एक गोली चल गई, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। 

    हल्ला सुनकर ग्रामीण जुटे तो आरोपी मौके से फरार हो गया।भागते समय विकास ने गोरेलाल का मोबाइल फोन (इंफिनिक्स कंपनी, नंबर 9934026857) भी छीन लिया और जान से मारने की धमकी दी। 

    बाद में पीड़ित गोरेलाल अपने साथियों के साथ थाने पहुंचा और जब्त किया गया कट्टा पुलिस को सौंप दिया।थानाध्यक्ष रूपेश कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी करते हुए नवादा न्यायालय में पेश किया गया। 

    मामले की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि अकबरपुर थाना कांड संख्या 466/25, दिनांक 17-10-25 के तहत आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।