    वोटिंग से पहले बिहार में शराब की खेप बरामद, रांची से दरभंगा लेकर जा रहे थे आरोपी

    By Pawan Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    नवादा के चितरकोली जांच चौकी पर उत्पाद विभाग ने रांची से दरभंगा जा रही एक बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की। दो यात्रियों से पूछताछ के बाद बस की डिक्की से 72 लीटर शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे इसे बेचने के लिए दरभंगा ले जा रहे थे, जिसके बाद बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

    वोटिंग से पहले बिहार में शराब की खेप बरामद

    संवाद सूत्र, नवादा। बिहार-झारखंड की सीमा पर चितरकोली स्थित समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग ने रविवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची से दरभंगा जा रही पीहू बस से शराब जब्त की। जांच अभियान का नेतृत्व उत्पाद इंस्पेक्टर अमृत कुमार गुप्ता कर रहे थे।

    देर रात करीब ढाई बजे बस की नियमित जांच के दौरान स्लीपर सीट नंबर एक पर बैठे दो यात्रियों से 750 एमएल की दो बोतल शराब बरामद हुई।

    कुल मात्रा लगभग 72 लीटर आंकी गई

    कड़ाई से पूछताछ के बाद यात्रियों ने खुलासा किया कि बस की बाईं ओर स्थित डिक्की में चार बैगों में और शराब छिपाकर रखी गई है। उत्पाद बलों ने डिक्की की तलाशी ली, जहां से ऑफिसर च्वाइस ब्रांड की 750 एमएल वाली कुल 94 बोतलें बरामद की गईं। जब्त शराब की कुल मात्रा लगभग 72 लीटर आंकी गई है।

    उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दरभंगा जिले के विशुनपुर थाना क्षेत्र के उखरा गांव निवासी रौशन कुमार व अमित कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। दोनों ने स्वीकार किया कि वे शराब को रांची से दरभंगा बेचने के उद्देश्य से ले जा रहे थे।

    इस मामले में बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई के दौरान उत्पाद बलों के साथ गृह रक्षक के जवान भी तैनात थे।