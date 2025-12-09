नवादा में भूमि मुआवजा को लेकर रैयतों का उग्र प्रदर्शन, सड़क निर्माण कार्य ठप

संवाद सूत्र, अकबरपुर (नवादा)। बिहार स्टेट हाईवे 103 मंझवे–ककोलत रोड के सुदृढ़ीकरण कार्य को लेकर मंगलवार को अकबरपुर प्रखंड के पैजुना गांव में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।

हाईवे विस्तार के लिए अर्जित भूमि के उचित मुआवजा भुगतान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में रैयत सड़क निर्माण कार्य बाधित किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक मुआवजे की स्पष्ट निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, तब तक सड़क निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।

प्रभावित रैयतों का कहना है कि वर्षों से उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन अब तक मुआवजे की राशि नहीं दी गई। लोगों ने इसे अन्याय बताते हुए प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है।

आंदोलनकारी रैयतों ने बताया कि विकास कार्यों का विरोध उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन जमीन के बदले उचित मूल्य मिलना उनका अधिकार है। इस आंदोलन का नेतृत्व सुबोध कुशवाहा, शैलेन्द्र कुमार, रंजीत कुमार तथा सामाजिक कार्यकर्ता मसीहुद्दीन कर रहे हैं।