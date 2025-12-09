Language
    नवादा में भूमि मुआवजा को लेकर रैयतों का उग्र प्रदर्शन, सड़क निर्माण कार्य ठप

    By Manoj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के पैजुना गांव में मंझवे-ककोलत स्टेट हाईवे 103 के सुदृढ़ीकरण कार्य को लेकर रैयतों ने भूमि मुआवजा की मांग को लेकर ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुआवजा नहीं मिलने के कारण किया प्रदर्शन। (जागरण)

    संवाद सूत्र, अकबरपुर (नवादा)। बिहार स्टेट हाईवे 103 मंझवे–ककोलत रोड के सुदृढ़ीकरण कार्य को लेकर मंगलवार को अकबरपुर प्रखंड के पैजुना गांव में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।

    हाईवे विस्तार के लिए अर्जित भूमि के उचित मुआवजा भुगतान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में रैयत सड़क निर्माण कार्य बाधित किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे।

    प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक मुआवजे की स्पष्ट निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, तब तक सड़क निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।

    प्रभावित रैयतों का कहना है कि वर्षों से उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन अब तक मुआवजे की राशि नहीं दी गई। लोगों ने इसे अन्याय बताते हुए प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है।

    आंदोलनकारी रैयतों ने बताया कि विकास कार्यों का विरोध उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन जमीन के बदले उचित मूल्य मिलना उनका अधिकार है। इस आंदोलन का नेतृत्व सुबोध कुशवाहा, शैलेन्द्र कुमार, रंजीत कुमार तथा सामाजिक कार्यकर्ता मसीहुद्दीन कर रहे हैं।

    नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार व प्रशासन रैयतों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। पहले मुआवजा दे, तभी सड़क निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। हम शांति पूर्वक अपना हक मांग रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन को आगे और तेज किया जाएगा।

    रैयतों के सड़क पर उतर आने से हाईवे पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा और निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन जल्द समाधान निकालकर आंदोलन समाप्त कराएगा, ताकि सड़क का काम और लोगों के अधिकार-दोनों सुरक्षित रह सकें।