    'मोदी-नीतीश जोड़ी ने गांव-गांव पहुंचाई बिजली, पानी, सड़क'; नवादा में मांझी का दावा, 'बिहार का विकास NDA से ही संभव'

    By Rajesh Prasad Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:36 PM (IST)

    नवादा में मांझी ने कहा कि मोदी-नीतीश की जोड़ी ने बिहार के गांवों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं पहुंचाई हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार का विकास केवल एनडीए सरकार ही कर सकती है। मांझी ने एनडीए की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया और विश्वास जताया कि राज्य का विकास एनडीए गठबंधन के साथ ही संभव है।

    सीएम नीतीश कुमार ने विकास को दी नई दिशा :जीतन राम मांझी

    जागरण संवाददाता, नवादा। पकरीबरावां स्थित कृषक महाविद्यालय के खेल मैदान में रविवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख जीतनराम मांझी एवं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित किया।

    चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों नेताओं ने एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी अरुणा देवी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई दिशा पाई है।

    महिलाओं को आत्मनिर्भर व युवाओं को रोजगार दिया गया है। मगही में भाषण देकर जीतनराम मांझी ने लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी ने गांव-गांव तक सड़क,बिजली, पानी और शिक्षा पहुंचाई है। यह काम रूकना नहीं चाहिए।

    इसलिए भाजपा की प्रत्याशी अरूणा देवी को भारी बहुमत से जीताइए। सशक्त बिहार की गारंटी उन्होंने गिनाते हुए कहा कि आपरेशन सिंदूर और सामाजिक न्याय के तहत दलित समाज के उत्थान का काम नीतीश और माेदी की सरकार ने किया है। यह ऐतिहासिक है।

    विपक्ष पर साधा निशाना, झूठे वादे कर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया

    उन्होंने विपक्ष पर बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने बिहार में जंगलराज कायम किया था, वे फिर से सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अब जनता उन्हें मौका नहीं देगी।

    बिहार की जनता विकास चाहती है और वह केवल एनडीए से संभव है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष केवल झूठे वादे कर जनता को भ्रमित करने में लगा है, जबकि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में विकास की गंगा बह रही है।

    मंच पर नेताओं के साथ भोजपुरी व मगही कलाकारों का जत्था दिखा। जिसमें लोकगायक गूंजन सिंह, रौशन रोही तथा अमित आशिक व उत्तम कुमार ने अपने गीत से लोगों को झूमाया। प्रत्याशी अरूणा देवी ने मतदाताओं से अपने लिए वोट मांगी। मौके पर अखिलेश सिंह, अंजनी कुमार, राजू पासवान, गौतम कुमार समेत अन्य थे।