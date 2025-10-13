हिसुआ विधानसभा सीट पर सियासी उबाल तेज, NDA की सीट शेयरिंग के बाद महागठबंधन और जनसुराज पर निगाहें

संवाद सूत्र, अकबरपुर (नवादा)। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद हिसुआ विधानसभा की सियासत में जबरदस्त हलचल मच गई है।

हिसुआ सीट सहयोगी दल के खाते में जाने की चर्चा ने इलाके की राजनीति को पूरी तरह गर्मा दिया है। सोशल मीडिया पर समर्थक जमकर अपनी-अपनी पार्टी के पक्ष में पोस्ट कर रहे हैं।

हालांकि, एनडीए की ओर से अब तक सिर्फ सीट शेयरिंग की बात सामने आई है, लेकिन यह साफ नहीं हुआ है कि हिसुआ से कौन प्रत्याशी मैदान में उतरेगा।

आधिकारिक घोषणा का सबको बेसब्री से इंतजार है। वहीं, महागठबंधन खेमे में वर्तमान विधायक के समर्थक इस पर मजे लेते हुए सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन में भी अब तक सीट बंटवारे का फार्मूला तय नहीं हो पाया है। यह कहना फिलहाल मुश्किल है कि हिसुआ सीट से कांग्रेस लड़ेगी या राजद। दोनों ही दल अपने-अपने दावे को लेकर अंदरखाने जोड़तोड़ में जुटे हैं।