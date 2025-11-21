Language
    रजौली में जल्द खुलेगा सरकारी डिग्री कॉलेज, शिक्षा के नए अध्याय की होगी शुरुआत

    By Pawan Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वादे के अनुसार रजौली में सरकारी डिग्री कॉलेज खुलने जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा काम रुकवाने के बाद अब निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। कॉलेज में आधुनिक लैब, पुस्तकालय और खेल मैदान जैसी सुविधाएं होंगी। स्थानीय युवाओं में खुशी की लहर है, क्योंकि अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

    यहीं खुलना है डिग्री कॉलेज। (जागरण)

    पवन सिंह, रजौली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 10 फरवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे को अब धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू होने वाली थी कि कृषि विभाग के द्वारा काम को रुकवा दिया गया है।

    तकनीकी कारणों के कारण नवादा जिले के रजौली प्रखंड के बहादुरपुर ग्राम पंचायत के करिगांव स्थित कृषि फार्म में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 211.96 करोड़ रुपये की 202 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया था।

    इसी क्रम में उन्होंने रजौली में सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित करने की भूमि पूजन अक्टूबर माह में किया गया था। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है।

    अब तक रजौली में केवल एक निजी डिग्री कॉलेज संचालित था, जिससे छात्रों को महंगी शिक्षा व सीमित सुविधाओं के कारण परेशानी झेलनी पड़ती थी। सरकारी कॉलेज खुलने से सिरदला, मेसकौर, अकबरपुर और गोविंदपुर सहित आसपास के प्रखंडों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सहूलियत होगी।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, कॉलेज परिसर में अत्याधुनिक लैब, समृद्ध पुस्तकालय, होम साइंस के लिए किचन लैब, खेल मैदान तथा आकर्षक पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और विषयगत शिक्षा के साथ बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।

    युवाओं में इस घोषणा को लेकर खुशी की लहर

    रजौली के रोहित कुमार ने कहा, अब बाहर जाकर पढ़ाई करने की मजबूरी नहीं रहेगी। गरीब परिवार के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। बहादुरपुर की सोनाली कुमारी ने कहा, लड़कियों की शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। सुरक्षा और सुविधा दोनों एक ही जगह मिलेंगी।

    मेसकौर के आकाश सिंह ने बताया, लैब और पुस्तकालय की सुविधा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी। गोविंदपुर की बबलू कुमार ने बोले कॉलेज खुलना हमारे लिए एक बड़े सपने के सच होने जैसा है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और आने वाले शैक्षणिक सत्र से ही क्षेत्र के विद्यार्थी इस बहुप्रतीक्षित कॉलेज का लाभ ले सकेंगे।

    संवेदक ज्ञानेश्वर तिवारी ने बताया कि बिल फॉकिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के द्वारा वर्क ऑर्डर भी आ गया है जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। 