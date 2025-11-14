Gobindpur Vidhan Sabha Chunav Result: गोबिंदपुर विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का?
Gobindpur Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लिए मतदान पूरा हो गया है। अब सभी को चुनाव के नतीजों का इंतजार है। बहरहाल 243 विधानसभा सीटों में से एक गोबिंदपुर है। यहां मुख्य मुकाबले में आरजेडी, लोक जन शक्ति पार्टी और जन सुराज सहित अन्य दलों के उम्मीदवार शामिल हैं।
डिजिटल डेस्क, गोबिंदपुर। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों पर हर किसी की नजर बनी हुई है। गोबिंदपुर विधानसभा सीट (Gobindpur Vidhan sabha Chunav result) बिहार की 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जो नवादा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस सीट पर चुनाव मैदान में कुल 9 उम्मीदवार उतरे थे। अब चुनावी नतीजों के साथ इनकी किस्मत का फैसला होना है।
ऐसे में हम आपको बिहार की गोबिंदपुर विधानसभा सीट (Gobindpur election Result) का पूरा हाल बताने जा रहे हैं, जिसके तहत आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी और जन सुराज सहित अन्य दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला चुनावी नतीजों के साथ होना है।
गोबिंदपुर विधानसभा सीट नतीजों का पूरा अपडेट-
गोबिंदपुर विधानसभा सीट पर मैदान में ये उम्मीदवार
गोबिंदपुर विधानसभा सीट अपने आप में खास है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आयोग को यहां उम्मीदवारों की ओर से कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 20 आवेदन स्वीकार किए गए और 9 रिजेक्ट हो गए थे। वहीं, एक आवेदन वापस ले लिया गया था।
इस प्रकार से आयोग की ओर से अंतिम रूप से गोबिंदपुर विधानसभा सीट पर 9 उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में होने की जानकारी दी गई थी। आइए जानते हैं कि गोबिंदपुर विधानसभा सीट के वह 9 उम्मीदवार कौन हैं और किस राजनीतिक पार्टी से हैं।
- राष्ट्रीय जनता दल- पूर्णिमा यादव
- लोक जनशक्ति पार्टी- बिनिता मेहता
- जन सुराज पार्टी- पूनम कुमारी
- सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी- मुकेश राम
- आईएनएसएएफ- संजय यादव
- जागरूक जनता पार्टी- सुभाष कुमार
- निर्दलीय- मोहम्मद कामरान
- निर्दलीय- राहुल कुमार
- निर्दलीय- सुजीत कुमार
गोबिंदपुर विधानसभा सीट का इतिहास
गौरतलब है कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार मोहम्मद कामरान ने गोबिंदपुर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराया था। उन्हें जेडीयू की उम्मीदवार पूर्णिमा यादव से कड़ी टक्कर मिली थी और अंत में कामरान ने 33 हजार 74 वोटों से जीत हासिल की थी।
