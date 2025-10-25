Bihar Politics: कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष ने NDA को दिया समर्थन, बिहार की इस सीट पर राजनीतिक उलटफेर की संभावना

संवाद सूत्र, अकबरपुर (नवादा)। कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज होकर पूर्व जिलाअध्यक्ष आभा देवी ने शुक्रवार को एनडीए प्रत्याशी अनिल सिंह के आवास पहुंच कर उन्हें अपना समर्थन कर दिया। हिसुआ के बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह ने उन्हें गमछा देकर सम्मानित किया। बता दें की आभा देवी हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान विधायक नीतू कुमारी की सहोदर गौतनी हैं। उनके एनडीए से जुड़ने को इलाके में एक बड़ा उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए के समर्थन में आभा देवी ने अकबरपुर प्रखंड के बुधुआ पंचायत अंतर्गत कई गांवों का दौरा किया और लोगों से एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य और सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है।

विधानसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर का दौरा शुरू, वहीं, दूसरी ओर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। नवादा जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऑब्जर्वर का दौरा शुरू हो गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को अकबरपुर थाना अध्यक्ष रूपेश कुमार सिन्हा ने गोविंदपुर प्रखंड के थाली थाना क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों की पहचान की जा रही है। साथ ही पुलिस बलों की तैनाती और गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।