नवादा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापना की दिशा में पहल, विधायक अनिल सिंह ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से की मुलाकात

संवाद सूत्र, अकबरपुर (नवादा)। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर एक अहम पहल सामने आई है। क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना को लेकर विधायक अनिल सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचकर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने औपचारिक रूप से हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुलाकात के दौरान विधायक अनिल सिंह ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हिसुआ विधानसभा क्षेत्र एक कृषि प्रधान इलाका है, जहां बड़ी मात्रा में अनाज, सब्जी और फलों का उत्पादन होता है। इसके बावजूद क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयों का अभाव होने के कारण किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा और बिचौलियों पर निर्भरता भी कम होगी।

विधायक ने यह भी बताया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होने से न केवल कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इससे खासकर युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम मिलने की संभावना बढ़ेगी और पलायन पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही, क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हिसुआ विधानसभा क्षेत्र विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने विधायक अनिल सिंह की मांग को गंभीरता से सुना और सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने भविष्य में हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की दिशा में पहल करने का भरोसा दिलाया।