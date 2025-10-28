Nawada News: नवादा में लिट्टी-चोखा को लेकर मारपीट, चार ग्राहक घायल; डॉक्टर ने किया रेफर
नवादा में लिट्टी की सब्जी को लेकर ग्राहकों और दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। सब्जी की गुणवत्ता पर सवाल उठाने के बाद बहस मारपीट में बदल गई, जिसमें चार ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नवादा रेफर किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, रजौली। थाना क्षेत्र के बीच बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी के सामने एक लिट्टी की दुकान पर मंगलवार की सुबह दुकानदार और ग्राहक में सब्जी को लेकर मारपीट हो गई। इस दौरान दुकानदार और चार ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों से अस्पताल में काफी भीड़ जमा हो गई।
घायलों को परिजनों की मदद से इलाज हेतु अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में ड्यूटी में रहे चिकित्सक डॉ. गजेन्द्र कुमार ने बताया कि घायल दुकानदार की पहचान महसई मोहल्ला निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई है।
दुकानदार के सिर में कई टांके पड़े हैं और शरीर भी गर्म तेल से झुलस गया है। वहीं उपरटंडा निवासी राहुल कुमार, मोहित कुमार, छोटू कुमार एवं धर्मेन्द्र कुमार भी गर्म तेल के कारण झुलस गए हैं।
सभी घायलों का प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल नवादा रेफर किया गया है। वहीं अस्पताल परिसर में मौजूद घायल दुकानदार ने कहा कि वे अपनी दुकान में सुबह लिट्टी और दोपहर में समोसा बेचा करते हैं।
मंगलवार की सुबह एक ग्राहक अपने दोस्त के साथ लिट्टी लेने आए। दुकान से 24 लिट्टी और सब्जी पैक करके देने के बाद और सब्जी मांगे, जिसे दिया गया। इसी दौरान और सब्जी मांगने पर दुकानदार ने देने से मना कर दिया।
इससे दुकानदार और ग्राहक के बीच नोंकझोंक होने लगा। ग्राहक ने अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाया और मारपीट होने लगी। दुकानदार ने कहा कि वह दुकान में अकेले था और उसके दुकान के आगे कई लड़के झगड़ा कर रहे थे।
मारपीट की सूचना पर थानाध्यक्ष राजेश कुमार एसआई अरविंद पासवान और एएसआई अमित कुमार वर्मा के साथ अस्पताल पहुंचे। घायल दुकानदार और ग्राहकों से बातचीत की।
थानाध्यक्ष ने बताया कि दुकानदार और ग्राहक के द्वारा अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। दोनों पक्षों से घायल लोगों को इलाज हेतु नवादा भेजा गया है। आवेदन मिलने पर पुलिस अग्रेतर कानूनी कार्रवाई करेगी।
