प्रकाशवीर को छह माह का कारावास व अर्थदंड की सजा को सत्र न्यायालय ने रखा बरकरार

जागरण संवाददाता,नवादा। रजौली के निवर्तमान विधायक प्रकाशवीर को छह माह का कारावास और एक हजार रुपये की अर्थदंड की सजा को तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सुभाषचन्द्र शर्मा ने बरकरार रखते हुए सात दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश जारी किया है।

अदालत ने यह फैसला क्रिमिनल अपील संख्या-16/22 में सुनाया है। अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने अभियोजन पक्ष अदालत में रखा। उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एवं प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रकाशवीर को 29 जुलाई 2022 को छह माह का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।