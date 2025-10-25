छठ व्रतियों के लिए जरूरी खबर, 27 को 5:10 पर डूबेंगे सूरज, 28 को 5:52 पर निकलेंगे भगवान भास्कर!

संवाद सहयोगी,नवादा। महापर्व छठ पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि प्रात:काल की बेला में धुंध छाया रहेगा और आकाश में हल्का बादल रहने की संभावना है। 27 अक्टूबर को संध्या 5:10 बजे भगवान भास्कर अस्त हो जाएंगे।

इसके पूर्व व्रती और श्रद्धालु अर्घ्यदान करना सुनुश्चित करेंगे, वहीं 28 अक्टूबर को प्रात: 5:52 में सूर्योदय होगा। इसके साथ ही व्रती और श्रद्धालु उदितमान सूर्य को अर्घ्यदान देना प्रारम्भ कर सकेंगे।

न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस

चार दिवसीय छठ महापर्व के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन के आसार नहीं हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहा।

शनिवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड किया गया। अधिकतम तापमान में गिरावट नहीं आने से दोपहर में गर्मी का अनुभव हो रहा है।

तापमान में दो-तीन डिग्री की गिरावट

प्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी हिस्से के तापमान में दो-तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि जिले के पड़ोसी प्रखंड राजगीर में प्रदेश का न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहा, जिसका प्रभाव जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में देखा गया है।