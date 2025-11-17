Census 2027: अबकी बार मोबाइल एप के जरिए होगी जनगणना, 20 नवंबर से शुरू होगी ये प्रक्रिया

संवाद सूत्र, रजौली। भारत जनगणना 2027 (Census 2027) के पूर्व निरीक्षण को लेकर रजौली प्रखंड में पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार से शुरू किया गया। इस दौरान बिहार के जनगणना निदेशालय,पटना के निदेशक एम. राम चंद्रडूडू, उपनिदेशक संजीव कुमार साव, सहायक निदेशक लोकनाथ भारती के साथ नवादा के डीएम रवि प्रकाश एवं एसडीएम रजौली स्वतंत्र कुमार सुमन ने प्रशिक्षण कार्य का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निदेशक ने कहा कि भारत की जनगणना साल 2011 में हुई थी। करीब 15 वर्षों के बाद वर्ष 2027 में जनगणना कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि पहले पेन-पेपर मोड में जनगणना का कार्य किया जाता था, किंतु इस बार मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से जनगणना का कार्य संपादित होना है। इस दौरान प्रगणक घरों के मैप के साथ डिजिटल मैपिंग के तहत जनगणना का कार्य संपादित होगा।

उन्होंने कहा कि जनगणना में देरी होने की मुख्य वजह कोविड-19 महामारी बताया। साथ ही कहा कि वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां चल रही है। जिसके पूर्व परीक्षण के तहत पूरे बिहार में नवादा जिले के रजौली प्रखंड, सारण के सोनपुर एवं सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद 20 से 30 नवंबर के बीच में लोग घर-घर जाकर जनगणना से जुड़ी जरूरी सूचना इकट्ठा करेंगे। जनगणना से संबंधित आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को दी जा रही है।

प्रशिक्षण स्थल मध्य विद्यालय पहुंचे अधिकारियों का स्वागत प्रधानाध्यापक ममता रानी ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इस दौरान शिक्षिका कविता झा, रजनी कुमारी समेत सहायक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी चन्दन कुमार सिन्हा मौजूद रहे। कर्मियों को किया जा रहा प्रशिक्षित प्रशिक्षण में 173 गणना ब्लाक के लिए 173 प्रगणक एवं 28 पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्य 18 ट्रेनरों की मदद से दिया जा रहा है। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में पर्यवेक्षकों का एवं मध्य विद्यालय रजौली के पांच कमरों में प्रगणकों का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है।