Census 2027: बिहार में जनगणना की तैयारी शुरू, देनी होगी घर-रोजगार सहित ये सभी जानकारी

संवाद सूत्र, रजौली। रजौली प्रखंड स्थित भारत की जनगणना को लेकर पूर्व की तैयारियों के तहत रजौली में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है।

मंगलवार को दूसरे दिन के प्रशिक्षण में यह बताया गया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल प्रारूप में की जाएगी। जिसके लिए प्रगणकों को मोबाइल एप के माध्यम से डेटा भरने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जनगणना निदेशक, उपनिदेशक और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण कर प्रगणकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

173 प्रगणक और 26 पर्यवेक्षक ले रहे हैं प्रशिक्षण

रजौली प्रखंड के मध्य विद्यालय में आयोजित इस प्रशिक्षण में 173 प्रगणक और 26 पर्यवेक्षक शामिल हो रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि फील्ड में जाने के बाद प्रत्येक प्रगणक को अपने-अपने बीट में एप के माध्यम से घर-परिवार का विवरण वास्तविक समय (रियल टाइम) में अपलोड करना होगा। प्रशिक्षण 18 से 20 नवंबर तक चलेगा।



नए डिजिटल फार्म में इस बार परिवारों से अत्यधिक विस्तृत और सटीक जानकारी ली जा रही है। फार्म की शुरुआत परिवार प्रमुख के नाम, उम्र, शिक्षा और पहचान विवरण से होती है। इसके बाद परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, उनका उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति और शिक्षा स्तर को अलग-अलग कालम में जानकारी दर्ज की जाएगी।