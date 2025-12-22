Language
    मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 31 दिसंबर तक करें आवेदन, 2.10 लाख तक की मिलेगी आर्थिक मदद

    By Rajesh Prasad Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    बिहार के नवादा जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नवादा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाई जा रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिले की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक संबल दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को दो लाख दस हजार तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें।

    जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इच्छुक महिला सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन (वीओ) के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। वहीं, जो महिलाएं अभी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे पहले संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन जमा कर समूह से जुड़ सकती हैं।

    शहरी क्षेत्र की महिलाएं, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, वे क्षेत्र स्तरीय संगठन (एएलएफ) या ग्राम संगठन द्वारा आयोजित विशेष बैठकों में भाग लेकर आवेदन कर सकती हैं।

    इसके अलावा, शहरी क्षेत्र की वे महिलाएं जो अभी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।