विश्व की पहली गणतंत्र जन्मस्थली से 2025 के 18वें विधानसभा चुनाव तक बिहार का ऐतिहासिक सफर

मनमोहन कृष्ण, नवादा। विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली रहा है बिहार। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के समय वैशाली में वज्जि संघ के नेतृत्व में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। शताब्दियां बीतीं। आक्रांताओं की झंझावतों के बीच बिहार की अस्मिता अक्षुण्ण बनी रही।

ब्रिटिश हुकूमत के समय महात्मा गांधी ने बिहार की धरती पर पश्चिम चंपारण से अपने स्वतंत्रता संग्राम आरम्भ किया। वर्तमान में इसी पश्चिमी चंपारण का वाल्मिकी नगर बिहार का पहला विधानसभा क्षेत्र है, जबकि चकाई 243वां। इस स्वरूप के प्राप्त करने में ग्यारह दशकों का समय लगा। ब्रिटिश भारत में 22 मार्च, 1912 को बंगाल प्रेसीडेंस से अलग बिहार एवं उड़ीसा राज्य का गठन हुआ। करीब साढ़े तीन दशकों बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत दोनों राज्य अलग-अलग अस्तित्व में आएं। इस समय बिहार विधानसभा में 152 निर्वाचित सदस्य होते थे।

1952 में बिहार का पहला विधानसभा चुनाव 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसके बाद 1952 में बिहार का पहला विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराया गया। इस समय मनेर पहला और घाटशिला सह बहरागोड़ा 330वां विधानसभा क्षेत्र बना था।

इस दौर में आंग्ल-भारतीय समुदाय का एक व्यक्ति विधानसभा में मनोनीत होता था। दूसरी सहस्राब्दी में 16 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुए। इस दौर में धनहा पहला विधानसभा बना। बिहार-झारखंड की सीमा पर स्थित नवादा-रजौली, गोविंदपुर, वारिसलीगंज, हिसुआ अंतिम विधानसभा सीटें रहीं।