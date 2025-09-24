Bihar Ration Card: राशन कार्ड के लिए बिहार सरकार का मिशन मोड, 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पंचायतों में लगेगा शिविर

बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए योग्य लाभार्थियों के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पंचायतों में शिविर लगाकर राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी योग्य परिवार को राशन से वंचित न रहना पड़े। मेसकौर और अन्य पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जहां अधिकारी मौजूद रहकर कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सुगम बना रहे हैं।

संवाद सूत्र,मेसकौर(नवादा)। बिहार सरकार ने राशन कार्ड के लिए लंबित योग्य लाभार्थियों के लिए मिशन मोड में राशन कार्ड बनाने का आदेश दिया है। आदेशानुसार राशन कार्ड बनाने को लेकर पंचायत बार तिथि तय की गई है। परंतु बीते दो दिनों में मात्र 19 आवेदन ही प्राप्त हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभी पंचायतों में जन वितरण प्रणाली दुकानदार के साथ कार्यपालक सहायक और उनके साथ एक अन्य स्थानीय पंचायत कर्मी को जिम्मेदारी सौंपी है। जारी पत्र में बताया गया है की विगत 22 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इन शिविर में अनुमंडल के अलावा आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। मिशन मोड में राशन कार्ड उपलब्ध कराने पर काफी जोर दिया गया है। राशन से वंचित योग्य लाभार्थियों के घर का चूल्हा जलाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने कर दी है।

मिशन मोड में राशन कार्ड उपलब्ध कराने का आदेश यह राशन कार्ड पंचायत मुख्यालयों में शिविर लगाकर बनाये जाएंगे। कार्ड बनते ही अक्टूबर माह से इन लाभार्थियों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। एमओ अजीत कुमार ने बताया कि योग्य लाभार्थियों का नाम किसी कारणवश छूट गया है या समीक्षा के क्रम में अनुचित तरीके से कट गया है। सरकार ने अब सभी को मिशन मोड में राशन कार्ड उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।