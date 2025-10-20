Language
    Bihar Election: रजौली विधानसभा में नामांकन के अंतिम दिन 14 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 21 अक्टूबर को होगी स्क्रूटनी

    By Pawan Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:45 PM (IST)

    रजौली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन 14 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। अब 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस प्रक्रिया से यह तय होगा कि कौन उम्मीदवार चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य है।

    राजौली में 14 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 4 निर्दलीय उम्मीदवार। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण। रजौली विधानसभा 235 (अनुसूचित जाति सुरक्षित) से नामांकन के अंतिम दिनों तक कुल 19 एनआर कटा, जिनमें से मात्र 14 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया।

    इस दौरान रिटर्निग ऑफिसर सह एसडीएम स्वतंत्र कुमार सुमन के नेतृत्व में एफएसटी सह अंचलाधिकारी मो. गुफरान मजहरी,स्टैटिक मजिस्ट्रेट ऋषभ रंजन के साथ थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार,एएसआई सुरेन्द्र राम व एएसआई जयप्रकाश चौधरी के अलावे महिला कांस्टेबल समेत पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहे।

    वहीं नामांकन कक्ष के बाहर हजारों की संख्या में विभिन्न प्रत्याशियों के साथ आए समर्थक पूरा दिन खड़े रहे और अपने-अपने प्रत्याशियों के नामांकन के बाद फूलों की माला पहनकर शुभकामना देते नजर आए।

    एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि रजौली विधानसभा के लिए बीते शनिवार तक 14 एनआर कटे थे एवं दो प्रत्याशियों बसपा से अखलेश कुमार और निर्दलीय से गोरेलाल चौधरी ने नामांकन करवाया था।

    वहीं नामांकन के अंतिम दिन 5 लोगों ने एनआर कटवाया और 12 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया। राजनीतिक पार्टी से सिंबल लेकर नामांकन करवाने वाले प्रत्याशियों में लोजपा (आर) से विमल राजवंशी, आम आदमी पार्टी से डॉ. रंजीत कुमार, जनशक्ति जनता पार्टी से प्रकाश वीर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से चंदन कुमार, राजद से पिंकी भारती,जनसुराज से नरेश चौधरी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति दल से प्रतिमा कुमारी, इंडियन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी से गुड्डी कुमारी एवं आजाद समाज पार्टी से मिथलेश राजवंशी शामिल हैं।

    वहीं निर्दलीय रूप से रामानन्द चौधरी, राकेश कुमार उर्फ कैप्टन राकेश चौधरी एवं विजय कामेश्वर शामिल हैं। एसडीएम ने बताया कि नामांकित प्रत्याशियों की स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को होगा। वहीं नामांकन वापसी के लिए दो दिन 22 और 23 अक्टूबर निर्धारित है।