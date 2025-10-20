Bihar Election: रजौली विधानसभा में नामांकन के अंतिम दिन 14 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 21 अक्टूबर को होगी स्क्रूटनी

वहीं नामांकन कक्ष के बाहर हजारों की संख्या में विभिन्न प्रत्याशियों के साथ आए समर्थक पूरा दिन खड़े रहे और अपने-अपने प्रत्याशियों के नामांकन के बाद फूलों की माला पहनकर शुभकामना देते नजर आए।



एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि रजौली विधानसभा के लिए बीते शनिवार तक 14 एनआर कटे थे एवं दो प्रत्याशियों बसपा से अखलेश कुमार और निर्दलीय से गोरेलाल चौधरी ने नामांकन करवाया था।



वहीं नामांकन के अंतिम दिन 5 लोगों ने एनआर कटवाया और 12 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया। राजनीतिक पार्टी से सिंबल लेकर नामांकन करवाने वाले प्रत्याशियों में लोजपा (आर) से विमल राजवंशी, आम आदमी पार्टी से डॉ. रंजीत कुमार, जनशक्ति जनता पार्टी से प्रकाश वीर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से चंदन कुमार, राजद से पिंकी भारती,जनसुराज से नरेश चौधरी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति दल से प्रतिमा कुमारी, इंडियन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी से गुड्डी कुमारी एवं आजाद समाज पार्टी से मिथलेश राजवंशी शामिल हैं।



वहीं निर्दलीय रूप से रामानन्द चौधरी, राकेश कुमार उर्फ कैप्टन राकेश चौधरी एवं विजय कामेश्वर शामिल हैं। एसडीएम ने बताया कि नामांकित प्रत्याशियों की स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को होगा। वहीं नामांकन वापसी के लिए दो दिन 22 और 23 अक्टूबर निर्धारित है।