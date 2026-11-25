संवाद सूत्र, हिसुआ। नवादा जिले के हिसुआ पांचू गढ़ निवासी कारोबारी उदय शंकर प्रसाद की बेटी अलीशा राज लगातार दूसरी बार राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद जिले का प्रतिनिधित्व करेगी।

उन्हें यह अवसर सोमवार को टीएस कॉलेज हिसुआ में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान बेहतर प्रदर्शन के बदौलत मिला है, जिसमें अलीशा ने नशा मुक्ति विषय पर अपना विचार व्यक्त करते हुए आयोजकों का ध्यान आकृष्ट कराया।

परिणामस्वरूप उसे दूसरी दफा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होकर बिहार विधानसभा में अपना विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है।

जिले से अलीशा के आलावा जिन दो अन्य को प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है, उनमें अकबरपुर की ज्योति कुमारी और वारिसलीगंज की उमा मिश्रा का नाम शामिल है।

अपने चयन पर खुशी व्यक्त करते हुए अलीशा राज ने बताया की उन्हें गर्व है की लगातार दूसरी दफा मुझे बिहार विधानसभा में अपना विचार रखने का अवसर मिला है।

इसी वर्ष 19 मार्च को आयोजित राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में यूनियन बजट 2026 पर अपना विचार व्यक्त किया था। जिसमें बहुत कुछ सिखने का अवसर मिला। तब कूल 285 प्रतिभागियों में से मुझे 120 वां स्थान मिला था।

इतिहास विषय से ग्रेजुशन कर रही हैं अलीशा राज अलीशा राज हिसुआ के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान टीएस कॉलेज से इतिहास विषय से ग्रेजुशन कर रही हैं। वो सेमेस्टर-सात की छात्रा है। अलीशा के पिता टेन्ट कारोबारी हैं, जबकि माता पुष्पा देवी गृहणी हैं।

अलीशा चार भाई - बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। अलीशा की बड़ी बहन रितिका राज भी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ष 2017 में जापान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है। वह अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज जमुई में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं।