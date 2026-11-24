संवाद सूत्र, हरनौत। नालंदा जिले की साइकिलिस्ट रागिनी कुमारी ने राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए जगह पक्की की है।

अंडर-14 वर्ग की 20 सदस्यीय राज्य टीम में उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। सरमेरा प्रखंड के कोतरा निवासी मितलेश प्रसाद की पुत्री रागिनी ने मंगलवार को पटना के जेपी पथ पर आयोजित प्रतियोगिता में सात किलोमीटर की दूरी सबसे कम समय में पूरी की।