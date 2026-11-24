जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बहुप्रतिक्षित चंदवारा पुल के उद्घाटन को लेकर कई बार तिथियां तय हुईं, मगर हो नहीं सकी। आखिरकार जनता ने ही इसका उद्घाटन कर दिया है। इस पुल से चारपहिया समेत सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है।

पुल निर्माण के साथ एप्रोच पथ का काम भी पूरा हो गया है। सिर्फ अहियापुर की ओर से आंशिक रूप से किनारे में काम शेष है। इससे आवागमन प्रभावित नहीं हो रहा है। पुल से आवागमन चालू होते ही अहियापुर जाने के लिए पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग मिल गया है। शहर में जाम में फंसने से भी निजात मिला है। अब इस पुल की दरभंगा फाेरलेन से कनेक्टिविटी को लेकर फेज दो का काम भी शुरू हो चुका है। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार कार्य भी अंतिम चरण में है। जेल चौक से लेकर सिपाहपुर तक तीन किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू कराया जा रहा है।