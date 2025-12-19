नवादा में बेखौफ अपराधियों का तांडव, युवक को मारी गोली; हालत नाजुक

संवाद सूत्र, अकबरपुर (नवादा)। अकबरपुर प्रखंड के फतेहपुर में गुरुवार की रात अपराधियों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती दी।

अशोक पेट्रोल पंप के पास दादपुर रोड में दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक राहुल कुमार (पिता–रामविलास प्रसाद) को दो अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जबकि वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए।

घायल राहुल ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी दुकानदार से पुरानी रंजिश चल रही थी और पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं, जिससे हमले के पीछे उसी का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल राहुल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

अकबरपुर थानाध्यक्ष रूपेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को थाने लाया गया है।

घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस लगातार छापेमारी कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।