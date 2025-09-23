Language
    नवादा में बोलेनो कार से 198 बोतल शराब बरामद, तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

    By Pawan Singh Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:30 PM (IST)

    नवादा में बोलेनो कार से 198 बोतल शराब बरामद थाना क्षेत्र के गढ़ दिबौर गांव के एक खेत से भाग रहे बोलेनो कार से मंगलवार की अहले सुबह उत्पाद बलों ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। हालांकि अंधेरे और जंगली रास्तों का फायदा उठाकर शराब तस्कर भागने में सफल रहे।

    कार से जब्त शराब के साथ उत्पाद बल

    संवाद सूत्र, रजौली(नवादा)। थाना क्षेत्र के गढ़ दिबौर गांव के एक खेत से भाग रहे बोलेनो कार से मंगलवार की अहले सुबह उत्पाद बलों ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। हालांकि अंधेरे और जंगली रास्तों का फायदा उठाकर शराब तस्कर भागने में सफल रहे। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि बिहार मद्दनिषेध को लेकर उत्पाद बलों के सहयोग से जांच चौकी एवं आसपास के क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है।

    दुर्गा पूजा को लेकर उत्पाद बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि बीते सोमवार की देर रात्रि गुप्त सूचना मिली कि गढ़ दिबौर गांव के तरफ से नदी में पैदल लोगों द्वारा शराब की खेप ले जाया जाने वाला है। सूचना को लेकर उत्पाद एसआई प्रवीण कुमार के साथ उत्पाद बलों को अग्रतर कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया।

    इस दौरान एक बोलेनो कार पर सवार लोगों द्वारा उत्पाद बलों को देखकर भागने लगा, जिसका पीछा किए जाने पर, कुछ लोग कार को खेत में घुसाकर भाग गए। कार की तलाशी लिए जाने पर कार में रखे प्लास्टिक के 10 बोरे में बंद 198 बोतल शराब बरामद किया गया।

    उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जब्त शराब एवं कार के अलावे कार मालिक समेत तीन शराब लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों में हरदिया सेक्टर-ए निवासी अमित कुमार, चितरकोली निवासी मनीष कुमार एवं गढ़ दिबौर मंटू कुमार है।

    वहीं दूसरी ओर झारखंड की ओर से पटना जा रही बस संख्या बीआर 06 पीई 4841 पर सवार कैंटीन से 22 बोतल शराब लेकर अपने घर जा एक सेना के जवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान नेपाल के बाकुलम निवासी भीम बहादुर के रूप में हुई है।

    गिरफ्तार सेना के जवान ने बताया कि वह अपने घर पार्टी के लिए शराब लेकर जा रहे थे। साथ ही कहा कि उन्हें पता था कि बिहार में शराब बंदी है, किंतु सेना के लिए भी छूट नहीं है, इसकी जानकारी नहीं थी।

    उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जब्त शराब एवं गिरफ्तार युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस मौके पर उत्पाद एएसआई सुजीत कुमार, एएसआई धर्मेंद्र कुमार एवं गृहरक्षक के जवान मौजूद रहे।