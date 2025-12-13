दोस्त से गेम खेलने के नाम पर मांगा मोबाइल, युवती को किया कॉल और तालाब के पास बुलायाकर हो गया फरार
नालंदा के हिलसा में एक युवक ने पबजी खेलने के बहाने दोस्त से मोबाइल लेकर एक युवती को बहला-फुसलाकर फरार हो गया। युवती सूर्य मंदिर के पास परीक्षा देने आई ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी , हिलसा। पबजी खेलने के नाम पर दोस्त से मोबाइल मांगकर एक युवक द्वारा युवती से संपर्क करने और फिर उसे बहला-फुसलाकर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से युवती लापता है, जिससे परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं।
जानकारी के अनुसार बीते दिन सूर्य मंदिर स्थित एस.यू. कॉलेज में परीक्षा देने के लिए एक युवती आई थी। इसी दौरान एक युवक ने अपने दोस्त से पबजी खेलने के बहाने मोबाइल लिया और उसी मोबाइल से युवती के फोन पर संपर्क किया।
बाद में युवक ने युवती को सूर्य मंदिर तालाब के पास बुलाया और वहां से उसे लेकर फरार हो गया। जब युवती देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद युवती के स्वजनों ने हिलसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।
युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ
पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर दरोगा कुआं मोहल्ला से एक युवक को उसके घर से हिरासत में लिया है। उससे गहन पूछताछ की जा रही है। वहीं परिजनों ने युवती के साथ किसी अप्रिय घटना की आशंका जताई है।
पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और युवती की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी जारी हैं।
