Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रिजर्व ट्रेन की बोगी से अज्ञात शव बरामद, राजगीर स्टेशन पर मचा हड़कंप

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:40 AM (IST)

    राजगीर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने एक रिजर्व ट्रेन की बोगी से 65 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और पुलिस को लगता है कि वह भिखारी हो सकता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पहचान के लिए 72 घंटे का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद धर्मानुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    रिजर्व ट्रेन की बोगी से अज्ञात शव बरामद

    संवाद सहयोगी, राजगीर। राजगीर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या चार पर खड़ी रिजर्व ट्रेन की बोगी से सोमवार को जीआरपी पुलिस ने 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद किया। शव की पहचान के लिए कोई सुराग नहीं मिला। जीआरपी थानाध्यक्षजितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शव रिजर्व बोगी में पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई भिखारी था। स्टेशन प्रबंधक की ओर से दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव को शीतगृह में सुरक्षित रखा गया है। 72 घंटे तक पहचान के लिए इंतजार किया जाएगा। यदि इस अवधि में कोई स्वजन या परिचित सामने नहीं आते हैं, तो शव का अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार किया जाएगा।