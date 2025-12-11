NH-20 पर रात के अंधेरे में दो दोस्तों को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बख्तियारपुर-रजौली फोरलेन (एनएच-20) पर बुधवार देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक रात में पावापुरी से अपने घर लौट रहे थे तभी डीटीओ ऑफिस के पास फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

दोनों मृतक बचपन के दोस्त मृतकों की पहचान लहेरी थाना क्षेत्र के मथुरिया मोहल्ला निवासी उदय शंकर प्रसाद के पुत्र पीयूष कुमार (23) और बिहार थाना क्षेत्र के खंदक पर मोहल्ला निवासी संजय कुमार के पुत्र सोनू कुमार (21) के रूप में हुई है। दोनों बचपन के दोस्त बताए जाते हैं।

पीयूष के चाचा रंजन कुमार ने बताया कि दोनों देर रात पावापुरी से लौट रहे थे और जैसे ही फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचे, अचानक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। घटनास्थल की स्थिति इतनी भयावह थी कि शव भी क्षत-विक्षत हो गए थे। परिवार को हादसे की सूचना पुलिस द्वारा दी गई, जिसके बाद माहौल में कोहराम मच गया।

परिजनों के अनुसार पीयूष के पिता घी का व्यवसाय करते हैं, जबकि सोनू के पिता फॉर्च्यून का व्यापार संचालित करते हैं। दीपनगर थानाध्यक्ष राजमणि ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जिसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

चालक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई उन्होंने बताया कि ट्रैफिक थाना को घटना की जानकारी दे दी गई है और आवेदन मिलने पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।