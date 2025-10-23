नालंदा के पंचाने नदी में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम

संवाद सूत्र, सिलाव(नालंदा)। सिलाव थाना क्षेत्र के दरियासराय गांव के पास दो चचेरे भाइयों की पंचाने नदी में डूबकर मौत हो गई। दोनों स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले गए थे। मरने वाले दो किशोर शशिभूषण प्रसाद का 15 वर्षीय पुत्र अमन कुमार और पप्पू प्रसाद के 13 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार है।

बिहारशरीफ में रहकर पढ़ाई करते थे और दीपावली मनाने के लिए घर आए थे।बुधवार दोपहर करीब तीन बजे दोनों घर से निकले थे। देर शाम तक जब वे वापस नहीं लौटे तो स्वजन ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला।

गुरुवार सुबह नदी किनारे जानवर चराने गए ग्रामीणों ने दो जोड़ी चप्पल और कपड़े देखे। सूचना पर स्वजन मौके पर पहुंचे और पहचान की। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से नदी में खोज शुरू की गई, जिसमें कुछ देर बाद दोनों के शव बरामद कर लिए गए।