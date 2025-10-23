नालंदा के पंचाने नदी में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम
नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र में पंचाने नदी में दो चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। दोनों किशोर दीपावली मनाने घर आए थे और नदी में स्नान करते समय गहरे पानी में चले गए। ग्रामीणों ने अवैध बालू खनन को दुर्घटना का कारण बताया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
संवाद सूत्र, सिलाव(नालंदा)। सिलाव थाना क्षेत्र के दरियासराय गांव के पास दो चचेरे भाइयों की पंचाने नदी में डूबकर मौत हो गई। दोनों स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले गए थे। मरने वाले दो किशोर शशिभूषण प्रसाद का 15 वर्षीय पुत्र अमन कुमार और पप्पू प्रसाद के 13 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार है।
बिहारशरीफ में रहकर पढ़ाई करते थे और दीपावली मनाने के लिए घर आए थे।बुधवार दोपहर करीब तीन बजे दोनों घर से निकले थे। देर शाम तक जब वे वापस नहीं लौटे तो स्वजन ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला।
गुरुवार सुबह नदी किनारे जानवर चराने गए ग्रामीणों ने दो जोड़ी चप्पल और कपड़े देखे। सूचना पर स्वजन मौके पर पहुंचे और पहचान की। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से नदी में खोज शुरू की गई, जिसमें कुछ देर बाद दोनों के शव बरामद कर लिए गए।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचाने नदी में अवैध बालू खनन के कारण नदी में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे डूबने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने प्रशासन से बालू खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
घटना की जानकारी मिलने पर सिलाव थाना प्रभारी मुरली मनोहर आजाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शवों को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।
