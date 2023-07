Bihar News: नालंदा में 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, खेलने के दौरान हुआ हादसा; रेस्क्यू जारी

नालंदा में खेलने के दौरान एक 4 साल का बच्चा 40 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चा डोमन मांझी का पुत्र शुभम कुमार है। शुभम के साथ खेल रहे बच्चे ने घटना की जानकारी उसके माता-पिता को दी तब जाकर परिजन को इसकी जानकारी मिली। धीरे-धीरे ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। स्थानीय थाना की पुलिस भी पहुंची है। बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

Bihar News: 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, खेलने के दौरान हुआ हादसा; रेस्क्यू जारी

