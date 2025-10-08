Language
    बड़े भाई की पिटाई से नाराज छोटे भाई ने लगा ली फांसी, पुलिस की हिरासत में आरोपी

    By rajeev kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    बिहारशरीफ के एकंगरसराय थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। दो सगे भाइयों के बीच झगड़े के बाद छोटे भाई दीनानाथ कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक विवाद के कारण बड़े भाई विनोद चौधरी ने दीनानाथ से मारपीट की थी जिससे आहत होकर दीनानाथ ने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    बड़े भाई की मारपीट से आहत छोटे भाई ने की आत्महत्या

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। एकंगरसराय थाना क्षेत्र के जगाई गांव में मंगलवार को दो सगे सहोदर भाइयों के बीच हुई मारपीट के बाद छोटे भाई ने गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 22 वर्षीय दीनानाथ कुमार के रूप में हुई है।

    परिजनों ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर दीनानाथ कुमार और उनके बड़े भाई विनोद चौधरी के बीच कहा-सुनी हुई। इसी दौरान, बड़े भाई विनोद चौधरी ने अपने छोटे भाई दीनानाथ के साथ मारपीट की।

    इस घटना से आहत होकर दीनानाथ कुमार ने मंगलवार की देर शाम घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार की सुबह जब परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल एकंगरसराय पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस और डीएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

    सूचना मिलते ही एकंगरसराय थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे । इसके बाद डीएसपी कुमार ऋषिराज भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की।

    दीनानाथ के पिता उपेंद्र चौधरी ने बताया कि व्यवसाय को ले नई बाजार कुड़वापर में रहते हैं। दीनानाथ की पत्नी और बेटा भी उन्हीं के पास थे, जिसके कारण दीनानाथ घर में अकेले थे।

    फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

    पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ भेज दिया है। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा ने बताया कि जिले से फॉरेंसिक जांच टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का मुआयना किया।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। बड़े भाई विनोद चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है।