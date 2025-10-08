बड़े भाई की पिटाई से नाराज छोटे भाई ने लगा ली फांसी, पुलिस की हिरासत में आरोपी

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। एकंगरसराय थाना क्षेत्र के जगाई गांव में मंगलवार को दो सगे सहोदर भाइयों के बीच हुई मारपीट के बाद छोटे भाई ने गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 22 वर्षीय दीनानाथ कुमार के रूप में हुई है।

परिजनों ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर दीनानाथ कुमार और उनके बड़े भाई विनोद चौधरी के बीच कहा-सुनी हुई। इसी दौरान, बड़े भाई विनोद चौधरी ने अपने छोटे भाई दीनानाथ के साथ मारपीट की।

इस घटना से आहत होकर दीनानाथ कुमार ने मंगलवार की देर शाम घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार की सुबह जब परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल एकंगरसराय पुलिस को सूचना दी।

पुलिस और डीएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

सूचना मिलते ही एकंगरसराय थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे । इसके बाद डीएसपी कुमार ऋषिराज भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की।

दीनानाथ के पिता उपेंद्र चौधरी ने बताया कि व्यवसाय को ले नई बाजार कुड़वापर में रहते हैं। दीनानाथ की पत्नी और बेटा भी उन्हीं के पास थे, जिसके कारण दीनानाथ घर में अकेले थे।

फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ भेज दिया है। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा ने बताया कि जिले से फॉरेंसिक जांच टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का मुआयना किया।