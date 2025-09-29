नालंदा के हरनौत में निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज का गिरा गार्डर, 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल
नालंदा जिले के हरनौत में निर्माणाधीन रेलवे पुल का गार्डर गिरने से छह मजदूर घायल हो गए। गार्डर की ढलाई के दौरान शटरिंग टूटने से यह हादसा हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर मजदूरों को मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों को मामूली चोटें आई थीं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।
संवाद सूत्र, हरनौत। नालंदा जिले के हरनौत में रविवार शाम लगभग पांच बजे निर्माणाधीन रेलवे ऊपरी पुल का गार्डर गिर पड़ा। इस दुर्घटना में मलवे के नीचे दबकर छह कामगार जख्मी हो गए।
कामगार गार्डर की ढलाई कर रहे थे। दुर्घटना शटरिंग टूटने से हुई। थाने पुलिस की टीम और स्थानीय निवासियों के सहयोग से मलवे में दबे कामगारों को निकाल अस्पताल भेजा गया।
आरओबी का निर्माण हरनौत-गोनावां रोड में बख्तियारपुर-हरनौत-राजगीर रेल लाइन के ऊपर हरनौत स्टेशन के निकट ही दक्षिण छोर पर पुल निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है।
हादसा आरपीएस कालेज के पास हुआ। हरनौत के थानाध्यक्ष अमरदीप कुमार ने बताया कि गार्डर ढलाई के दौरान शटरिंग का पाइप जमीन में धंस गया और पूरा शटरिंग गिर गई।
पुलिस की टीम ने सभी छह जख्मियों को कल्याण बिगहा रेफरल अस्पताल ले गई। बताया कि जख्मियों में समस्तीपुर निवासी 40 वर्षीय मो. आजाद और 40 वर्षीय मो. नाजिर, दरभंगा निवासी 26 वर्षीय मो. इस्लाफीन, 28 वर्षीय मो. खुर्शीद एवं 25 वर्षीय मो. नौशाद तथा पटना निवासी 45 वर्षीय सुरेंद्र बिन्द शामिल हैं।
अस्पताल प्रभारी राकेश रंजन ने बताया कि अस्पताल लाए गए कामगार मामूली रूप से चोटिल और जख्मी थे। एक कामगार ने कमर दर्द की शिकायत की। शेष पांच के हाथ में खरोंच आई थी। सभी का उपचार कर एम्बुलेंस से भेज दिया गया।
