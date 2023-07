नालंदा: हरनौत में बीस हजार रुपये रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, पूछताछ के बाद होगी कोर्ट में पेशी

Nalanda Crime News हरनौत प्रखंड के राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बीस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निकट निजी मकान से हुई। यहां रहकर वह राजस्व संबंधी कार्य करता था। आरोपित राजस्व कर्मचारी पर भूमि के परिमार्जन के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था।

नालंदा: हरनौत में बीस हजार रुपये रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, एक बिचौलिया भी धराया

हरनौत (नालंदा)। बिहार में नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने रिश्वत में बीस हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निकट निजी मकान से हुई, यहां रहकर वह राजस्व संबंधी कार्य करता था। आरोपित राजस्व कर्मचारी पर भूमि के परिमार्जन के बदले रिश्वत मांगे जाने का आरोप था। उसके साथ एक बिचौलिए को भी पकड़ा गया था। लेकिन उसे छोड़ दिया गया। आरोपित कर्मचारी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम पटना ले गई। बताया गया कि मुख्यालय की टीम ने गिरफ्तारी की है। राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार के खिलाफ निगरानी थाने में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके विरुद्ध नुरसराय के अम्बा नगर निवासी छोटे लाल की पत्नी शोभा कुमारी ने बीते 26 अप्रैल को शिकायत की थी कि जमीन का परिमार्जन करने के बदले कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। ब्यूरो ने इसका सत्यापन कराया। सत्यापन के क्रम में आरोपित द्वारा बीस हजार रुपये रिश्वत मांगे जाने की बात प्रमाणित हुई थी। आरोप सही पाये जाने पर कांड अंकित कर पुलिस उपाधीक्षक शिव कुमार साह के नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जायेगी। इसके बाद ब्यूरो के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इधर, स्थानीय लोगों का दावा है कि निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी को बस में से गिरफ्तार किया है।

