Rajgir Vidhan Sabha Chunav Result: राजगीर में किसके सिर सजेगा ताज, आज होगा फैसला

डिजिटल डेस्क, राजगीर। Rajgir vidhan sabha Election Result 2025: राजगीर विधानसभा क्षेत्र में 2025 के विधानसभा चुनाव का माहौल काफी संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दिख रहा है। इस सीट पर गत विधानसभा चुनावों में जनता दल (JDU) की पकड़ मजबूत रही है। 2020 में पार्टी के कौशल किशोर ने जीत दर्ज की थी।

इस बार भी जनता दल और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। जनता दल से कौशल किशोर और कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट- लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) से विश्वनाथ चौधरी मैदान में हैं। देखने वाली बात होगी कि कौन बाजी मारता है?