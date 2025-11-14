Language
    Rajgir Vidhan Sabha Chunav Result: राजगीर में किसके सिर सजेगा ताज, आज होगा फैसला

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:17 AM (IST)

    Rajgir  election Result: राजगीर विधानसभा क्षेत्र में 2025 के विधानसभा चुनाव का माहौल काफी संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दिख रहा है। इस सीट पर गत विधानसभा चुनावों में जनता दल (JDU) की पकड़ मजबूत रही है। 2020 में पार्टी के कौशल किशोर ने जीत दर्ज की थी। वह फिर मैदान पर हैं। उनके सामने महागठबंधन के प्रत्याशी विश्वनाथ चौधरी की चुनौती है।

    बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट।

    डिजिटल डेस्क, राजगीर। Rajgir vidhan sabha Election Result 2025:

    इस बार भी जनता दल और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। जनता दल से कौशल किशोर और कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट- लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) से विश्वनाथ चौधरी मैदान में हैं। देखने वाली बात होगी कि कौन बाजी मारता है?

    Rajgir vidhan sabha रिजल्ट अपडेट-

    कौशल किशोर JDU-
    विश्वनाथ चौधरी CPI (MLL)-
    सतेंद्र कुमार JSP-

    राजगीर, जो नालंदा जिले का एक अनुमंडल है, बोधगया के साथ बिहार के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। पांच पहाड़ियों के बीच बसा यह प्राचीन नगर लगभग 4000 वर्षों के इतिहास को समेटे हुए है। राजगीर 1957 में विधानसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया और इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया।