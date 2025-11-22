Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजगीर में पर्यटकों की भीड़ से बढ़ा वाहनों का दबाव, आम राहगीर परेशान

    By Rajnikant Sinha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:14 PM (IST)

    राजगीर में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण बस स्टैंड चौराहे पर बार-बार जाम लग रहा है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। पुलिस और डायल 112 की टीम जाम को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की मांग की है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    राजगीर में पर्यटकों की भीड़ से बढ़ा वाहनों का दबाव

    संवाद सहयोगी, राजगीर। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर के बस स्टैंड चौराहे पर शुक्रवार को बार-बार जाम की स्थिति उत्पन्न होती रही। बस स्टैंड पर तैनात थाने की पुलिस के अलावा गश्त करती डायल 112 नंबर की टीम ने जाम को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वाहनों के रुकने के कारण पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चौराहे पर पर्यटकों के वाहन भी फंसे रहे, जिससे ग्रामीण इलाकों से बाजार खरीदारी करने आई महिलाओं और बच्चों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। यह संकेत मिलता है कि नवंबर के अंत से अगले वर्ष जनवरी तक जाम की स्थिति बनी रहेगी।

    दूरस्थ स्थानों से पिकनिक मनाने वाले परिवार

    इस बीच, शुक्रवार को विभिन्न दूरस्थ स्थानों से पिकनिक मनाने वाले परिवार, शैक्षणिक भ्रमण पर आए छात्र, देसी-विदेशी सैलानी और गर्म जलकुंड स्नान करने आए तीर्थयात्री राजगीर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देखे गए।

    हालांकि, बस स्टैंड में जाम की स्थिति ने आम राहगीरों को परेशान किया। छोटे और बड़े वाहनों में सवार लोग भी अस्त-व्यस्त नजर आए। राजगीर के सभी चौराहों पर वाहनों की भीड़ अत्यधिक थी, जिसके कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। 

    112 की टीम ने कुछ समय के लिए व्यवस्था कायम की, लेकिन जाम की समस्या फिर से उत्पन्न हो गई। बस स्टैंड चौराहे के अलावा अन्य महत्वपूर्ण चौक पर यातायात नियमों का पालन नहीं हो रहा था। बस स्टैंड चौराहे की स्थिति और भी खराब थी, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस की मांग उठाई गई।

    फरवरी तक राजगीर का पर्यटन सीजन चरम पर

    नवंबर से फरवरी तक राजगीर का पर्यटन सीजन चरम पर होता है, और इस दौरान पर्यटकों के वाहनों का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में जाम की समस्या और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और सिग्नल की आवश्यकता पर लोगों ने शासन और पुलिस का ध्यान आकर्षित किया है। 

    वार्ड पार्षद डॉ. अनिल कुमार, समाजवादी चिंतक उमराव प्रसाद निर्मल, पूर्व वार्ड पार्षद इंद्र मोहन सिंह निराला और समाजसेवियों ने इस समस्या के समाधान के लिए ट्रैफिक व्यवस्था पर जोर दिया है।