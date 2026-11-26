संवाद सहयोगी, राजगीर। ऐतिहासिक राजगीर एक बार फिर संगीत, कला और संस्कृति के रंगों में सराबोर होने को तैयार है। गुरुवार से तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय राजगीर महोत्सव-2026 का आगाज होगा।

स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में भव्य पंडाल, आकर्षक मंच और रंग-बिरंगी रोशनी के बीच महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष महोत्सव की थीम वैश्विक पर्यटन की ओर अग्रसर रखी गई है।

तीन दिनों तक बालीवुड कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ स्थानीय कला, संस्कृति और परंपरा का संगम देखने को मिलेगा।

पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महोत्सव का उद्घाटन गुरुवार की शाम पांच बजे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे।

उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास एवं आवास सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता करेंगे।

तीनों शाम बालीवुड कलाकारों के नाम

महोत्सव की तीनों शाम संगीत प्रेमियों के लिए खास होंगी। उद्घाटन के बाद छऊ नृत्य और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। इसके बाद बालीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मो. इरफान अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे।

शुक्रवार को लोकप्रिय बालीवुड गायिका हर्षदीप कौर अपनी सुरीली आवाज से समां बांधेंगी। वहीं, शनिवार को एमजे-5 डांस ग्रुप और पार्श्व गायिका रिया भट्टाचार्या की प्रस्तुति होगी। तीनों दिन स्थानीय कलाकारों को भी मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।