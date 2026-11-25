जागरण संवाददाता, पटना। यात्री सुविधाओं और सेवा गुणवत्ता के मामले में पटना का जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वेक्षण में पटना एयरपोर्ट को पांच में से 4.94 अंक मिले हैं। इस उपलब्धि के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के हवाई अड्डों में पटना को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। वहीं, विश्व स्तर पर इसकी रैंकिंग 67वीं रही है।

पिछली तिमाही से रैंकिंग में सुधार पटना एयरपोर्ट के प्रदर्शन में पिछली तिमाही की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में इसे 4.92 अंक मिले थे और विश्व स्तर पर 69वां स्थान प्राप्त हुआ था। तीसरी तिमाही में अंक बढ़कर 4.94 हो गए। इसके साथ ही वैश्विक रैंकिंग में भी दो स्थान का सुधार हुआ है।

यात्रियों की प्रतिक्रिया से तय होती है गुणवत्ता हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण का संचालन एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआइ) की ओर से किया जाता है। इसमें यात्रियों से सीधे प्रतिक्रिया लेकर हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं, सेवाओं और उनके अनुभव का आकलन किया जाता है। इस सर्वेक्षण को दुनिया भर के हवाई अड्डों की सेवा गुणवत्ता मापने का प्रमुख मानक माना जाता है।

सामूहिक प्रयास से मिली उपलब्धि पटना एयरपोर्ट की इस उपलब्धि में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ विमानन कंपनियों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ), ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों, दुकानदारों, खानपान संचालकों और साफ-सफाई कर्मियों का योगदान रहा है। हवाई अड्डा प्रबंधन के अनुसार, सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और यात्रियों से मिले सुझावों ने सेवा गुणवत्ता में सुधार को गति दी है।