जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । सरैया-मोतीपुर रोड (एसएच-86) व वैशाली-अरेराज रोड (एसएच-74) पर टोल सिस्टम लगाने का टेंडर हरियाणा की एमएस वीएएएएन इंफ्रा प्रा. लि. को दिया गया है। मुख्यालय में टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। इसी कंपनी को अन्य सात स्टेट हाईवे का भी टेंडर मिला है।

इसमें मसरख-सीतलपुर रोड (एसएच-73), सिसवन-सीवान रोड (एसएच-89), सरफरा-गुथनी रोड (एसएच-47), बेतिया-अरेराज-सीतामढ़ी रोड (एसएच-54), मांझी-दरौली रोड (एसएच-96), दिघवारा-सेमरी रोड (एसएच-104), बगहा-बाल्मीकिनगर रोड (एसएच-64) शामिल है। 23 करोड़ 97 लाख रुपये में सभी स्टेट हाईवे पर टोल सिस्टम लगाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने 70 दिनों में काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं, तीन साल तक एजेंसी इसकी देखरेख व मरम्मत का काम करेगी। विदित हो कि टोल वसूली को लेकर दर निर्धारित की जा चुकी है। टोल सिस्टम लगने के बाद टेंडर प्रक्रिया होगी। कांटी-रघई घाट व पिलखी पुल पर टोल वसूली की दरें तय कांटी-रघई घाट और सकरा के मैठी-बखरी-पिलखी पुल पर व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूली की दरें तय कर दी गई है। पथ निर्माण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।