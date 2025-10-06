Language
    Rajgir Cricket Stadium: अब बिहार में भी होगा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर बन रहा स्टेडियम

    By MANOJ KUMAR Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:16 PM (IST)

    राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के समान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माण स्थल का दौरा किया और सुविधाओं का निरीक्षण किया। स्टेडियम में 40000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी और इसमें खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह स्टेडियम आईसीसी और बीसीसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया जा रहा है।

    राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बनकर हो रहा तैयार। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, राजगीर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर का निर्माण आस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट स्टेडियम के तर्ज पर किया जा रहा है। जिसमें विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना सह सुविधाओं को समुचित तौर पर बहाल किया जा रहा है।

    लोकार्पण के दौरान रविवार के दिन सीएम नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नवनिर्मित पैवेलियन के 5वें मंजिल से संपूर्ण स्टेडियम और क्रिकेट ग्राउंड को निहारा और पवेलियन की अत्याधुनिक सुविधाओं का अवलोकन भी किया।

    उस समय संबंधित अधिकारियों से रायशुमारी कर रहे थे। तब मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों की टीम उन्हें पवेलियन की जानकारी देते दिखे।

    जिसमें शामिल स्टेडियम निर्माण में जुटे शामिल शापर जी पालन जी कंस्ट्रक्शन कंपनी के परियोजना निदेशक सतीश सिन्हा व परियोजना प्रबंधक राजीव जैन ने स्टेडियम की अत्याधुनिकता तथा विश्व स्तरीय ढांचे की जानकारी दी।

    परियोजना निदेशक सतीश सिन्हा ने बताय कि आस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड एंड स्टेडियम के तर्ज पर राजगीर का स्टेडियम को आकारकृत किया जा रहा है। विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं से लैस राजगीर क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सितारों को लुभाएगा।

    यह स्टेडियम न केवल क्रिकेटर्स के लिए। बल्कि क्रिकेट प्रेमियों व दर्शकों के लिए अनोखा होगा। जिसमें शापर जी पालन जी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में शीघ्र आकार देने में जुटा है।

    उन्होंने पवेलियन की खासियत का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें खिलाड़ियों का लाउंज, अंपायरों का लाउंज, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, वीआईपी बैठने की जगह, नमूना संग्रह कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, अस्पताल, डॉक्टर कक्ष, कैमरा प्लेटफ़ॉर्म, ड्रेसिंग रूम, कोच रूम, फिजियोथेरेपी कक्ष, जिम, सौना, स्टीम रूम, स्पा, लॉन्ड्री, टीवी और रेडियो कमेंटेटर, हॉक्स आई रूम, थर्ड एम्पायर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, स्कोर रूम, निजी छत वाले कॉर्पोरेट बॉक्स, बालकनी वाला निजी सुइट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।

    वहीं, परियोजना प्रबंधक राजीव जैन ने बताया कि स्टेडियम निर्माण में भवन निर्माण विभाग के अलावे आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) व बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के निर्देश कै अनुपालन में राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आधारभूत संरचनाओं को मजबूती से खड़ा किया गया है। लगभग 72,843 वर्गमीटर भूखंड पर खड़ा होते इस स्टेडियम में 40 हजार दर्शकों के समाने की क्षमता होगी।

    पिच और आउटफील्ड पर खास ध्यान

    स्टेडियम में कुल 13 अंतरराष्ट्रीय स्तर की पिचें तैयार की गई हैं। अभी निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का प्रवेश-निकास और सुविधाएं स्टेडियम में चार विशाल प्रवेश-निकास द्वार, खिलाड़ियों, वीवीआईपी-वीआईपी और दर्शकों के लिए अलग-अलग गेट, बड़े पैमाने पर पार्किंग क्षेत्र, कैफेटेरिया इत्यादि का निर्माण युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है।