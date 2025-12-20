Rajgir Mahotsav: अखाड़े में उतरीं देश की बेटियां, दांव-पेंच देख दंग हुए लोग

संवाद सहयोगी, राजगीर। राजगीर महोत्सव के शौर्य पराक्रम तथा रोमांचक मुकाबले का प्रतीक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन मेला सैरात परिक्षेत्र में शनिवार को हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधान पार्षद रीना यादव एवं पूर्व विधान परिषद राजू यादव, डीसीएलआर राजीव रंजन, एवं मुख्य सभापति जीरो देवी ने संयुक्त रूप से किया। इस दंगल प्रतियोगिता में हरियाणा उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार सहित अन्य राज्यों से 150 की संख्या में महिला पुरुष पहलवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उद्घाटन समारोह के मौके पर इंजीनियर सुनील कुमार, डीसीएलआर राजीव कुमार, नगर परिषद के मुख्य सभापति जीरो देवी, सुवेंद्र राजवंशी, जिला परिषद सदस्या तनुजा कुमारी, संयोजक श्रवण यादव, अभिषेक कुमार गोलू, प्रशांत कुमार, उमराव प्रसाद निर्मल, रेफरी कुश यादव, रणवीर यादव, अजीत कुमार, अनुपम कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

पहले दिन आयोजित दंगल में 20 जोड़ा पुरुष पहलवान व आठ जोड़ी महिला पहलवानों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

65 से 80 किलो वजन ग्रुप सी के लिए आयोजित क्वार्टर फाइनल में सचिन कुमार पटना, इंद्रजीत कुमार पंडारक, दीपक कुमार मेरठ, रोशन यादव गाजीपुर, विजय कुमार हरियाणा, नीरज कुमार कैमूर, कौशल कुमार गिरियक, अक्षय कुमार गिरियक एवं ओमकार कुमार राजगीर जगह बनाई।