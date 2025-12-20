Rajgir Mahotsav: अखाड़े में उतरीं देश की बेटियां, दांव-पेंच देख दंग हुए लोग
राजगीर महोत्सव में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रीना यादव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, राजगीर। राजगीर महोत्सव के शौर्य पराक्रम तथा रोमांचक मुकाबले का प्रतीक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन मेला सैरात परिक्षेत्र में शनिवार को हुआ।
प्रतियोगिता का उद्घाटन विधान पार्षद रीना यादव एवं पूर्व विधान परिषद राजू यादव, डीसीएलआर राजीव रंजन, एवं मुख्य सभापति जीरो देवी ने संयुक्त रूप से किया।
इस दंगल प्रतियोगिता में हरियाणा उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार सहित अन्य राज्यों से 150 की संख्या में महिला पुरुष पहलवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।
उद्घाटन समारोह के मौके पर इंजीनियर सुनील कुमार, डीसीएलआर राजीव कुमार, नगर परिषद के मुख्य सभापति जीरो देवी, सुवेंद्र राजवंशी, जिला परिषद सदस्या तनुजा कुमारी, संयोजक श्रवण यादव, अभिषेक कुमार गोलू, प्रशांत कुमार, उमराव प्रसाद निर्मल, रेफरी कुश यादव, रणवीर यादव, अजीत कुमार, अनुपम कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।
पहले दिन आयोजित दंगल में 20 जोड़ा पुरुष पहलवान व आठ जोड़ी महिला पहलवानों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
65 से 80 किलो वजन ग्रुप सी के लिए आयोजित क्वार्टर फाइनल में सचिन कुमार पटना, इंद्रजीत कुमार पंडारक, दीपक कुमार मेरठ, रोशन यादव गाजीपुर, विजय कुमार हरियाणा, नीरज कुमार कैमूर, कौशल कुमार गिरियक, अक्षय कुमार गिरियक एवं ओमकार कुमार राजगीर जगह बनाई।
वहीं, 65 से 85 किलो वजन के ग्रुप बी में सुशील कुमार हरियाणा अमित कुमार गाजीपुर शिवनंदन यादव चंदौली अमित यादव गाजीपुर और राजन कुमार राजगीर ने जगह बनाई।
85 किलो वजन से ऊपर ग्रुप ए में मुरसलीन मेरठ, रितेश यादव गाजीपुर, उदयवीर गाज़ीपुर, और मनोहर कुमार उत्तर प्रदेश क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे।
इसी तरह महिला दंगल के 40 किलो से 50 किलो वजन ग्रुप सी के आयोजित क्वार्टर फाइनल में माही कुमारी पंडारक, अनिता कुमारी मिर्जापुर, नंदनी कुमारी बनारस, और सृष्टि रूपस पटना जगह बनाने में सफल रही।
वहीं, 51 किलो से 60 किलो वजन के ग्रुप बी के आयोजित क्वार्टर फाइनल प्रतियोगिता में आगरा की गामिनी चाहरा और मेरठ की दिव्या तोमर ने जगह बनाई।
61 किलो व उससे अधिक वजन के ग्रुप ए के आयोजित प्रतियोगिता में साध्वी कुमारी पटना एवं तन्नू कुमारी मेरठ न जगह बनाने में सफल रही। इन सभी को जिला प्रशासन द्वारा 11- 11 हजार रुपये की पुरस्कार राशि व प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
