    Nalanda News: रेलवे कर्मचारी राजा भैया ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 20 दिन पहले हुई थी मां की मौत

    By Murlidhar Prasad Keshri Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:58 PM (IST)

    इस्लामपुर के वीरा कुंवर गांव में रेलवे कर्मचारी राजा भैया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मां की मौत के बाद से परेशान था, जिनका निधन 20 दिन पहले हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। गांव में शोक का माहौल है।

    Hero Image

    रेलवे कर्मचारी राजा भैया ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

    संवाद सूत्र, इस्लामपुर। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बेले पंचायत स्थित वीरा कुंवर गांव में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। जहां राजा भैया नामक युवक ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक रेलवे में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के पद पर महाराष्ट्र में कार्यरत था।

    घटना की जानकारी मिलते ही इसलामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है।

    पुलिस उपाधीक्षक कुमार ऋषिराज ने बताया कि गुरुवार की सुबह सूचना मिली थी कि वीरा कुंवर गांव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच-पड़ताल की।आत्महत्या के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा।

    ग्रामीणों के अनुसार करीब 20 दिन पहले ही राजा भैया की मां का निधन दशहरा के दौरान हो गया था। मां की मौत के बाद वह महाराष्ट्र से अपने गांव आया था। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि वह मां की मौत से बेहद दुखी था और मानसिक रूप से परेशान रहता था।

    गांव में 20 दिनों के भीतर मां-बेटे दोनों की मृत्यु से माहौल गमगीन है। लोगों में इस घटना को लेकर गहरी संवेदना और चर्चा बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और हर पहलू से जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।