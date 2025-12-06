Language
    4 वर्षों से सैलरी के लिए भटक रहे पंप ऑपरेटर, PHED विभाग के अधिकारी हर बार बनाते हैं नया बहाना

    By Basant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    गिरियक में पीएचईडी के पंप ऑपरेटर चार साल से वेतन के लिए भटक रहे हैं। अधिकारी हर बार नया बहाना बनाते हैं, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करन ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।(जागरण)

    संवाद सूत्र, गिरियक। पीएचईडी के अधीन कार्यरत पंप ऑपरेटर पिछले चार वर्षों से अपने वेतन के भुगतान के लिए नालंदा जिला के विभागीय दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।

    चौथे वर्ष में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कभी बिल पास न होने का बहाना, कभी बजट न आने की दुहाई तो कभी उच्चाधिकारियों की स्वीकृति लंबित बताकर कर्मचारियों की परेशानियों को अनसुना किया जा रहा है।

    गिरियक प्रखंड पंप ऑपरेटर विकास कुमार, राम प्रवेश कुमार सुधीर कुमार सहित दर्जनों लोगों के अनुसार उनका वेतन पिछले चार वर्षों से बकाया है, लेकिन बीते चार महीनों से वे इसे प्राप्त करने की उम्मीद में नियमित रूप से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।

    पंप आपरेटरों ने बताया कि वे हर बार अधिकारियों से मिलते हैं, मगर जवाब मिलता है—“फाइल आगे भेज दी गई है”, “बजट की प्रक्रिया चल रही है”, “ऊपर से आदेश आएगा तब भुगतान होगा”, जैसे बहाने। बिल बनाने में गलती हो गई जैसे बोल के टहला दिया जाता हैं।

    बकाया वेतन न मिलने के कारण अधिकतर पंप ऑपरेटर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। किसी के घर में पढ़ाई ठप है, किसी के यहां दवा-इलाज मुश्किल हो गया है तो कई परिवार उधारी पर गुजारा कर रहे हैं।

    कर्मचारियों का कहना है कि महीनों नहीं, अब तो सालों से वेतन न मिलने की वजह से मानसिक दबाव भी बढ़ गया है।

    काम पूरा लेकिन भुगतान नहीं, रोजगार पर संकट

    पंप ऑपरेटर रोजाना की तरह जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने में लगे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति बिना इनके संभव नहीं है, फिर भी विभाग इनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि वे रात-दिन जनता को पानी उपलब्ध कराने का काम करते हैं, बावजूद इसके विभाग उन्हें उनके अधिकार का वेतन भी नहीं दे रहा।

    अधिकारियों की चुप्पी, कर्मचारियों में आक्रोश

    वेतन भुगतान को लेकर जब अधिकारियों से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने प्रक्रियागत औपचारिकताओं का हवाला दिया। वहीं पंप आपरेटरों का कहना है कि सालों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं। कई बार आवेदन दिए जाने के बावजूद अभी तक एक भी रुपये का भुगतान नहीं हुआ है।

    जल्द नहीं मिला समाधान तो होगा बड़ा आंदोलन

    कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आने वाले दिनों में वेतन भुगतान की ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो वे कोर्ट यह अन्य चीजें करने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि अब और इंतजार संभव नहीं है।