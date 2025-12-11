एक तरफ हाई-स्पीड फोरलेन, दूसरी तरफ गहरा पोखर; पतासंग स्कूल में वर्षों से चहारदीवारी के लिए इंतजार

संवाद सूत्र, रहुई। प्रखंड के पतासंग गांव के समीप गुजरने वाली फोरलेन सड़क के समीप स्थित प्राथमिक विद्यालय इन दिनों सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। विद्यालय परिसर से सटे पूरब की ओर वाली चहारदीवारी नहीं होने के कारण बच्चे हर पल जोखिम में पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। बता दें कि इस विद्यालय में 125 बच्चे नामांकित है जिसमें 75 छात्राएं व 50 छात्र हैं। यहां कुल सात शिक्षक व शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। यहां रसोईघर की स्थिति भी बहुत जर्जर है।

हादसा होने का हमेशा डर प्रधानाध्यापक श्रवण कुमार ने बताया कि कई बार बच्चे खेलते-खेलते सड़क की ओर निकल जाते हैं जिससे बड़े हादसे होने का हमेशा डर बना रहता है। साथ ही चहारदीवारी के सटे दक्षिण की ओर एक पोखर है जिसमें बरसात के दिनों में बच्चों को डूबने का खतरा लगा रहता है।

उन्होंने यह भी बताया कि चहारदीवारी निर्माण करने को लेकर जिला स्तर पर कई बार आवेदन दिया गया है लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। परिजनों में बना रहता है डर वहीं अभिभावकों का कहना है कि वे रोजाना अपने बच्चों को विद्यालय भेजते समय डर के साये में रहते हैं। चारदीवारी नहीं होने के कारण वे हमेशा चिंतित रहते हैं कि कहीं बच्चे सड़क की ओर न चले जाएं।