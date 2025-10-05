नालंदा में जनता से बोले CM नीतीश कुमार, कहा- दाएं-बाएं के चक्कर में नहीं रहिएगा
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने नालंदा में राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन और क्रिकेट ग्राउंड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर 87 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के जॉइनिंग लेटर भी दिए गए। यह शिलान्यास और उद्घाटन की श्रृंखला का हिस्सा है जो चुनाव से पहले बिहार में तेजी से हो रहा है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले धड़ाधड़ शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे। यहां उन्होंने राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन और क्रिकेट ग्राउंड का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया था। हम लोगों ने 24 नवंबर 2005 को सरकार बनाने के बाद से बिहार के विकास के लिए लगे हुए हैं। सभी क्षेत्र में न्याय के साथ विकास का कार्य हो रहा है। शिक्षा सड़क स्वास्थ्य सात निश्चय हर घर शौचालय बनाया है।
उन्होंने कहा कि 2020 में 7 विषय योजना का शुभारंभ किया। 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया है और 10 लाख रोजगार की संख्या बढ़ाई है और अब 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। इस तरह से अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार एवं नौकरी दे चुके हैं। अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को लौकी और रोजगार दिया जाएगा।
CM ने कहा कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। ₹2005 में क्या हालत था। मात्र 28 हजार करोड़ का बजट था। वर्ष 2006 साथ में बजट 34000 करोड़ का कर दिया। बढ़ाते-बढ़ाते अब 316 लाख करोड रुपए से अधिक का बजट हो गया है।
बाएं-दाएं नहीं हमेशा साथ रहेंगे
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। कोई बाएं-दाएं नहीं हमेशा साथ रहेंगे। बीच में जो हुआ था वह अब नहीं होगा। हाल ही में सभी पंचायत में विवाह भवन बनाने के लिए 526000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।
पंचायत के सभी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। जीविका दीदियों, महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़कर 1100 किया गया है। हर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली फ्री कर दी गई है।
पंचायत के सभी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। जीविका दीदियों, महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़कर 1100 किया गया है।
बिजली फ्री, अब उठाएंगे नया कदम
हर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली फ्री कर दी गई है। अब सभी के घरों के सोलर लगाए जाएंगे। इसी दौरान मंच पर विराजमान सभी नेताओं को खड़ा करवाकर कहा कि सरकार सभी के घरों में सोलर लगवाएंगे और इससे ज्यादा फायदा होने वाला है। लोगों को गर्मी और राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10000 की राशि महिलाओं को दी जा रही है और अब तक एक करोड़ महिलाओं को यह राशि दी गई है। इस दौरान उन्होंने संसद को केंद्र कुमार को खड़ा करवा कहां की इन सारी बातों को क्षेत्र की जनता को बताइए।
हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी तिथि निर्धारित कर दी गई है। और जो महिला अच्छा रोजगार करेंगी, उन्हें 2 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
2024 के बजट में उद्योग स्वास्थ्य पर्यटन को बहुत राशि उपलब्ध कराई गई थी। 2025 के बजट में मखाना एवं अन्य उद्योगों के लिए बहुत बड़े प्रावधान किए गए हैं।
केंद्र से मिल रही मदद
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से काफी मदद मिल रहा है। एक-एक चीज को आप लोग याद रखिएगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। मौका मिलने पर नालंदा के लिए बहुत कार्य किया गया है और महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है।
इंजीनियरिंग कॉलेज सभी अनुमंडल में आईटीआई कॉलेज, पावापुरी में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज रवि के पटना में डांस महाविद्यालय, कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास कन्या आवासीय छात्रावास योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में नालंदा में काफी विकास का कार्य किया गया है।
नालंदा में सड़क मार्ग के विकास के संदर्भ में कहा कि दनियामा हल साइकिल पर इस्लामपुर पर नालंदा जिला राजगीरपुर बिहार शरीफ हिलसा बाइपास एकंगर सराय बाइपास समेत बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया गया है।
सिंचाई योजनाओं के निर्माण में किए गए कार्य की चर्चा करते हुए कहा कि बियर, चेक डैम, सुमित 268 योजनाओं का काम कराया गया है। जो क्षेत्र विकास का काम किया जा रहा है। राजगीर में जुड़े सभी धर्मशाला का विकास पुलिस अकादमी, खेल अकादमी, जो जू सफारी एवं अन्य योजनाओं को कराया है।
बच्चों को समझाइएगा कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी
संबोधन के समापन के पहले उन्होंने कहा कि 2005 के पहले कहीं जाने का रास्ता था क्या। शाम के बाद लोग घर से निकलते थे क्या। पूरे बिहार में डर का माहौल था। 2005 के बाद हमारी सरकार बनने के बाद न्याय के साथ विकास का कार्य हो रहा है। इसे याद रखिएगा।
उन्होंने कहा कि अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सभी के लिए काम पूरा किया है और आगे भी ज्यादा काम होगा, बिहार देश का सबसे विकसित राज्य होगा। लोगों के दाएं-बाएं के चक्कर में नहीं रहिएगा।
यह सब बातें भी अपने बच्चों को बताइएगा कि 2005 के पहले क्या राज्य की स्थिति थी। इस बार के चुनाव में जो भी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उन्हें जिताने का कार्य करना है।
नालंदा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार pic.twitter.com/gCgLQL1f0N— Krishna Bahadur (@Kanha317Krishna) October 5, 2025
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।