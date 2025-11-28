बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, EMU ट्रेन से टकराई धान लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली, दहशत में दिखे यात्री
राजगीर-बख्तियारपुर रेलखंड पर बेलऊआ गांव के पास एक बड़ा हादसा टल गया। एक अनाधिकृत रेलवे क्रॉसिंग पर धान से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई, जिससे ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि ट्रेन पटरी से नहीं उतरी और यात्री सुरक्षित रहे।
संवाद सहयोगी, राजगीर। राजगीर–बख्तियारपुर रेलखंड पर शुक्रवार के दिन एक बड़ा हादसा संयोग से उस समय होते-होते टला गया, जिस समय बेलऊआ गांव के पीछे स्थित एक अनाधिकृत रेलवे क्रॉसिंग पर धान से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की गया बख्तियारपुर पैसेंजर ट्रेन (संख्या 63368) से जोरदार टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली मौके पर ही पलट गई और उस पर लदा धान का बोझा चारों ओर बिखर गया।गनीमत रही कि ट्रेन पटरी से नहीं उतरी अन्यथा बड़ा रेल हादसा हो सकता था। घटना में ट्रेन के यात्री सुरक्षित हैं। ट्रेन थोड़ा देर रुकने के बाद आगे की ओर बढ़ गई।
सूचना मिलते ही आरपीएफ के सहायक प्रभारी उदय कुमार सिंह दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने छानबीन के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रेन के इंजन को अपने कब्जे में ले लिया।
आरपीएफ इंस्पेक्टर इंचार्ज आरपीएफ थाना बिहार शरीफ मो आलम अंसारी ने बताया कि राजगीर स्टेशन से चलने के बाद ट्रेन जब बेलौवा गांव के समीप पहुंची, तभी गलत तरीके से रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर अचानक ट्रैक पर आ गया और टक्कर हो गई।
उन्होंने कहा कि मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन शेखपुरा का है परंतु ट्रैक्टर का मालिक सिलाव थाना क्षेत्र का है जिसके बारे में जानकारी लेकर उस पर केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
