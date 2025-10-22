एनडीए की होगी वापसी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी सरकार: सरयू राय

संवाद सूत्र, एकंगरसराय। झारखंड के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की वापसी लोगों की उम्मीद से कहीं अधिक सीटों के साथ होगी। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की स्थिर और जनोन्मुखी सरकार का गठन होगा।

बुधवार को एकंगरसराय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दो दशकों में बिहार की सूरत और सीरत बदलने का कार्य किया है। उन्होंने शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो आधार तैयार किया, वह आज बिहार की पहचान बन चुकी है।

उन्होंंने आगे कहा कि विपक्ष केवल आलोचना की राजनीति कर रहा है, जबकि जनता यह समझ चुकी है कि विकास और सुशासन की गारंटी केवल एनडीए सरकार दे सकती है। जनता अब जाति और भावनाओं से ऊपर उठकर काम और नीयत पर मतदान कर रही है।

राय ने कहा कि बिहार और झारखंड का भावनात्मक संबंध बहुत पुराना है, और झारखंड के लोग भी नीतीश कुमार की कार्यशैली और ईमानदारी के प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत नेतृत्व दिया है, उसी प्रकार नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है।